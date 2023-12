Ein großes deutsches Sportjahr jenseits des Fußballs

Baden-Baden Bei der Gala zum Sportler des Jahres feiert sich der deutsche Sport in Baden-Baden selbst. Auffällig ist, wer nicht dabei ist.

Natürlich ahnen sie, dass da etwas auf sie zukommt, Denise Herrmann-Wick ebenso wie Katharina Schmid, die bis zu ihrer Hochzeit noch als Katharina Althaus auf den Skisprungschanzen dieser Welt unterwegs war. Beide sind von den dienstbaren Geistern im prunkvollen Kurhaus von Baden-Baden auffällig oft und gründlich geschminkt worden, mit der Begründung, dass sie ja so weit vorne sitzen bei jener Gala, bei der der deutsche Sport traditionell seine Besten ehrt – und dass sie dann öfter von den Kameras des übertragenden Senders ZDF ins Bild genommen werden.

Nun ja, am Tisch sitzen auch Schmids Skisprungkolleginnen Selina Freitag, Luisa Görlich und Anna Rupprecht, die deutlich weniger auffällig umschwärmt worden. Es ist also schon zu erahnen, dass Herrmann-Wick und Althaus auf der Bühne auftauchen werden im Laufe dieses Abends, zumal sie ja auch ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich haben: Althaus holte bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften Gold von der Normalschanze und landete auch im Team und im Mixed-Wettbewerb ganz vorne, die Biathletin Herrmann-Wick verabschiedete sich mit einem Weltmeistertitel und zwei Silbermedaillen von der Biathlon-Bühne.

Und natürlich stehen sie dann auf der Bühne des Bénazetsaals, als die Sportlerinnen des Jahres geehrt werden – in der knappsten Entscheidung in der Geschichte dieser Wahl: 1276 Stimmen für Herrmann-Wick, 1208 für Schmid, und dazwischen hat sich noch die rhythmische Sportgymnastin Darja Varfolomeev (1255) geschoben, die 17-Jährige, die erst als zweite Sportlerin den kompletten Goldmedaillensatz bei den Weltmeisterschaften abgeräumt hatte. Aber das Karriereende gab dann wohl doch den Ausschlag für Herrmann-Wick.

Die Basketballer als Stars des Abends

Anderswo ging es deutlicher zu, und noch viel weniger überraschend: Die Basketball-Nationalmannschaft wurde wie erwartet zur Mannschaft des Jahres gekürt, nachdem sie im September Sportgeschichte geschrieben hatte, nachdem sie als erste deutsche Mannschaft WM-Gold geholt hatten, im Halbfinale sogar die USA aus dem Weg räumten, weil sie einzeln und im Kollektiv über sich hinauswuchsen. „Wir wollten uns selbst etwas beweisen, wir wollten Spaß haben und Spaß vermitteln“, sagt Andreas Obst. „Ich denke, das ist gelungen.“ Ist es: 2539 Stimmen gab es für die Basketballer, 1718 für das Eishockey-Team, das sensationell WM-Silber holte, und 1119 für die Hockey-Herren, die Weltmeister wurden. Und: Kaum jemand ist als Fotomotiv gefragter als die Basketballer an diesem Abend, auch die Sportlerinnen und Sportler holen sich gerne ein Selfie ab.

Bei Lukas Dauser hätte das einen hübschen Größenunterschied gegeben: Der Turner misst nur 1,72 Meter und ist bei den Männern doch der Größte: Sportler des Jahres dank seines Barren-Golds nach langer Verletzungspause und damit erster deutscher Turnweltmeister seit Fabian Hambüchen vor 16 Jahren. Es folgen Freiwasser-Weltmeister Florian Wellbrock (1062) und Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler (865).

Unter den Preisträgern fehlen die Fußballer

Wen man vergeblich sucht auf der Bühne und unter den Preisträgern: Fußballer. Im Vorjahr wurden noch die Europa-League-Gewinner von Eintracht Frankfurt Mannschaft des Jahres, die deutschen EM-Finalistinnen landeten auf Rang drei. Nun spielte der Sport, der sonst alles überstrahlt, keine Rolle, warum auch: Die Männer flogen bei der WM in Katar in der Vorrunde raus, die Frauen in Australien ebenso, die U“1 scheiterte ebenfalls früh und von den Klubs hatte auch keiner Erfolg auf internationaler Ebene.

Und dann ist da noch der neue Abstimmungsmodus: Erstmals stimmten nicht nur Sportjournalisten ab, die Vorauswahl übernahmen Athletinnen und Athleten des Deutschen Olympischen Sportbunds sowie des Deutschen Behindertensportverbands. Das könnte auch künftig dazu führen, dass der Fußball zumindest an diesem einen Abend in Baden-Baden eine Nebenrolle spielt. 2024 steht den DFB-Kickern zwar die Heim-EM ins Haus - aber es stehen eben auch die Olympischen Spiele an, wo dann doch meistens die Sportler des Jahres geformt werden.

