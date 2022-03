Dutkiewicz, Schwanitz und Co: Schluss mit der Sportkarriere – und dann?

Essen Pamela Dutkiewicz-Emmerich sucht nach dem Ende ihrer sportlichen Laufbahn ihren Berufsweg. Hilfe fand sie in einem Projekt der NRW-Sportstiftung.

Und auf einmal ist Schluss. Jeder Spitzensportler, jede Spitzensportlerin weiß, dass es irgendwann kommen wird: das Karriere-Ende. Doch was tun, wenn es soweit ist? Christina Schwanitz, Deutschlands beste Kugelstoßerin der vergangenen Jahre, die am Wochenende ihren letzten Wettkampf absolviert hat, wusste darauf bereits eine Antwort. Wie es nach dem Leistungssportleben weitergeht, war für die 36 Jahre alte Sächsin klar: Die Bundeswehr machte der Sportsoldatin ein Angebot, dem sie „nicht widerstehen konnte“. Doch was passiert, wenn man nicht weiß, was nach dem Lebensabschnitt kommt, in dem alles auf den Sport ausgerichtet war?

Am Anfang vom Ende steht zunächst die Erkenntnis, dass es soweit ist, dass der Abschied kommen muss. Pamela Dutkiewicz-Emmerich, WM-Dritte im Hürdensprint 2017, merkte dies im vergangenen Jahr. Die Bochumerin beendete im Herbst ihre sportliche Karriere. Im Olympiajahr 2021 hatte sie sich mehr gequält als gefreut und gemerkt, dass der Körper nicht mehr das leisten konnte, was er sollte. Immer stärker wurde das Gefühl, der Gedanke: „Ich höre auf.“ Was folgte, war ein großes Fragezeichen: Was soll nach dem Leben als Sportlerin kommen? Zwar hat die Vizeeuropameisterin von 2018 ein Grundschullehramtsstudium erfolgreich absolviert, sie war sich aber sicher, in diesem Bereich nicht weiterarbeiten zu wollen und musste sich umorientieren.

Schwerer Wechsel vom Sport in den Berufsalltag

Bald wurde der 30-Jährigen klar: Es ist schwer, nach der Leistungssportkarriere in die berufliche Laufbahn zu wechseln. Arbeitgeber fragen als erstes nach Berufserfahrung und formalen Qualifikationen. Solche haben Leistungssportler jedoch oft nicht vorzuweisen, da jahrelang der Leistungssport ihr Beruf war.

Dabei können Arbeitgeber von den Fähigkeiten ehemaliger Leistungssportler, die über die fachlichen Kompetenzen hinausgehen, profitieren. Sportler können sich schnell motivieren, haben eine besondere mentale Stärke und Disziplin sowie eine hohe Frustrationstoleranz. So zumindest sehen es die Dortmunder Stadtwerke. Diese bieten durch eine Kooperation mit der Sportstiftung NRW Athletinnen und Athleten, die gerade ihre aktive Zeit beendet haben, die Möglichkeit, einen anderen Arbeitsalltag kennenzulernen. Die Sportstiftung hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, Sportler – besonders aus Nischensportarten – auf ihrem Weg in das Berufsleben zu unterstützen. Für Pamela Dutkiwicz-Emmerich kam das Angebot gerade recht. Seit Januar 2022 absolviert sie neben ihrer Ausbildung zum systemischen Coach und der Arbeit als Trainerin bei ihrem langjährigen Verein TV Wattenscheid in Teilzeit ein Trainee-Jahr bei den Dortmunder Stadtwerken, in dem sie mehrere Abteilungen des Unternehmens kennenlernt.

Sie befinde sich derzeit in einem „maximalen Veränderungsprozess“, erzählt die Olympia-Teilnehmerin von 2016. Schließlich lebte sie jahrelang in der „Leistungssport-Bubble“, wollte aber herausfinden, „was ich sonst noch so kann“. Derzeit ist sie in der Unternehmenskommunikation eingesetzt. „Ich saß noch nie so viele Stunden auf einem Stuhl“, sagt sie lächelnd. Bürojob statt Sportlerleben – der Kontrast könnte kaum größer sein. Durch das Trainee kann sie Erfahrungen sammeln, die außerhalb des Sportsektors liegen und mit Themen arbeiten, über die sie sich zuvor noch nie Gedanken gemacht hat. Sie erwartet, auch in ihrem Berufsleben einen Sinn zu finden, wie sie ihn im Sport gefunden hatte.

Auch andere Sportler nutzen das Angebot

Auch Tobias Pollap, Paralympics-Teilnehmer im Schwimmen von 2012 und 2016, hat Mitte November 2021 ein Trainee im kaufmännischen Bereich begonnen. Dabei arbeitet der Hattinger, der halbseitig gelähmt ist, in einem interdisziplinären Team und nutzt die Vorteile seines Sportlerlebens. „Mit Struktur und Ziel arbeitet es sich einfacher“, sagt der 35-Jährige. Das passt für ihn sowohl auf sein sportliches als auch auf sein berufliches Leben. Beide Topathleten spüren, dass sie von ihren Erfahrungen im Spitzensport profitieren. Pollap sagt, er merke, dass er sich schnell motivieren kann. Dutkiewicz-Emmerich erkennt, dass sie auch im Beruf die Herausforderung suche. Und an Ehrgeiz diese auch zu meistern, wird es beiden nicht fehlen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport