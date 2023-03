DTB-Turnerinnen auf Rang sieben in Stuttgart

Stuttgart – Für Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski und das Turnteam Deutschland I hat es beim DTB-Pokal in Stuttgart nicht für eine vordere Platzierung gereicht.

Die 18-jährige Chemnitzerin und ihre jüngeren Mannschaftskolleginnen Karina Schönmaier, Lea Quaas (beide Chemnitz), Anna-Lena König (Karlsruhe) und Meolie Jauch (Stuttgart) kamen bei der Team Challenge am Samstag vor 2800 Zuschauern in der Porsche-Arena auf 150,950 Punkte und belegten den siebten Platz unter zehn Mannschaften.

Es siegten die USA mit 162,30 Punkten vor Belgien (155,95) und Frankreich (155,30). Die zweite Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) mit Chiara Moiszi (Freiburg), Jessica Schlegel (Leipzig), Lea Wartmann (Chemnitz), Amelie Pfeil (Böckingen) und Janoah Müller (Mannheim) musste sich mit 143,70 Punkten und dem letzten Platz begnügen.

Malewski selbst erwischte keinen guten Tag, zeigte nur einen einfachen Sprung, brachte ihren Stufenbarrenabgang nicht in den Stand und musste auch an ihrem Paradegerät bei einer akrobatischen Serie aus freiem Rad und Spreizsalto absteigen. Mit 12,450 Punkten auf dem nur zehn Zentimeter schmalen Grat verpasste sie zwei Wochen nach ihrem dritten Platz beim Weltcup in Doha das Finale der besten sechs Starterinnen am Sonntag (10 Uhr). In diesem wird Schlegel die deutschen Farben vertreten, die mit 13,45 Punkten überraschend für die zweithöchste Note im Feld sorgte.