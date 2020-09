Novak Djokovic kümmert sich um die Linienrichterin, die er zuvor mit einem Ball getroffen hatte. Für den Serben blieb dieser Aussetzer bei den US open nicht ohne Folgen: Er wurde disqualifiziert.

US Open

US Open "Djokovic verliert die Nerven": Pressestimmen zum Ausschluss

New York. Nach seinem Aussetzer im Achtelfinale US Open wurde Novak Djokovic disqualifiziert. Hier eine Zusammenfassung internationaler Pressestimmen.

Novak Djokovic war der große Favorit auf den Titelgewinn bei den US Open in New York. Doch der 33 Jahre alte Weltranglistenerste nahm sich in seinem Achtelfinalspiel gegen den Spanier Pablo Carreno Busta selbst aus dem Rennen. Djokovic hatte beim Stand von 5:6 einen Ball nach hinten geschlagen und eine Linienrichterin getroffen. Der Serbe wurde daraufhin disqualifiziert. Eine Auswahl internationaler Pressestimmen zu seinem Aussetzer.

Reaktionen aus den USA zur Disqualifikation von Novak Djokovic:

New York Times: „Djokovic verliert die Nerven. Sein Rauswurf macht die ohnehin bizarren US Open noch merkwürdiger“, kommentierte die New York Times.

New York Post: „Das Fiasko. Djokovics übertriebene Bestrafung ist furchtbar für die US Open. Der Oberschiedsrichter hat Glück, dass keine Zuschauer in der Arena da waren.“

Washington Post: „Eine unvorstellbare Wende eines ungewöhnlichen Turniers.“

Reaktionen aus England zur Disqualifikation von Novak Djokovic:

The Times: „Selbst die größten Djokovic-Fans müssen eingestehen, dass sein Temperament seit Jahren eine tickende Zeitbombe war.“

The Sun: „Shockovic! Ein sensationeller Tritt in den Hintern für Djokovic, unfassbare Szenen auf dem Court.“

Mirror: „Es war definitiv keine Absicht, der Ball nicht mal hart geschlagen. Aber die Entscheidung ist richtig. Ein unfassbares Ende für Djokovics Hoffnung auf einen 18. Grand-Slam-Titel, der so wahrscheinlich ausgesehen hatte. Bis zu diesem Ball.“

Reaktionen aus Frankreich zur Disqualifikation von Novak Djokovic:

L'Equipe: „Die Flucht der Nummer eins vom Parkplatz. Eine unfassbare Disqualifikation.“

Le Monde: „Wer hätte Djokovic auf dem Weg zum Titel schon stoppen können? Nur er selbst. Da es kein anderer kann, wirft der Champion sich selbst raus.“

Reaktionen aus Australien zur Disqualifikation von Novak Djokovic:

The Australian: „Skandal um einen Ball an die Kehle für das “Unschuldslamm". Djokovics Angewohnheit, wie rasend Bälle in den Zaun zu schießen, holt ihn dramatisch ein."

Sydney Morning Herald: „Djokovics Selbstsucht und sein Narzissmus waren schon lange ein zweischneidiges Schwert. Dadurch, dass er ständig seinen eigenen Wert überhöht, ist er unfähig geworden, sich als etwas anderes zu sehen als den Fixstern im Tennis-Universum, dem alle anderen Bewunderung und Dankbarkeit schulden. Sein Rauswurf ist die perfekte Metapher für sein Jahr, in dem er so viel falsch gemacht hat. Wäre er ein Boxer, hätte ihn der Ringrichter in der ersten Runde rausgenommen.“

Reaktionen aus Italien und Spanien zur Disqualifikation von Novak Djokovic:

Gazzetta dello Sport: „Unglaublich. Skandalös. Unerhört. Ein undenkbarer Epilog.“

Marca: „Außergewöhnlich!!! Eine surrealistische Disqualifikation. Die US Open treffen eine historische Entscheidung.“