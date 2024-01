München. Heftige Breitseite von Sky-Experte „Didi“ Hamann gegen Thomas Tuchel. Es geht um einen Flirt des Bayern-Trainers mit dem FC Barcelona.

Thomas Tuchel (50) und die Experten des Bezahlsenders Sky werden so schnell wohl nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Dietmar „Didi“ Hamann (50) geht jedoch davon aus, dass dies bei Tuchel und dem FC Bayern auch nicht passieren wird. Für Hamann ist der frühere BVB-Trainer „das größte Missverständnis“ der Bayern seit Jürgen Klinsmann. Das sagte der Ex-Nationalspieler am Sonntag in der Talkshow Sky 90.

Grund für Hamanns scharfe Kritik an Tuchel sind dessen Aussagen bei einem Fanclub-Besuch. In Heidenheim hat er allgemein über ein mögliches Traineramt im europäischen Ausland gesprochen und sich dafür offen gezeigt. „Das Ausland wird mich auf jeden Fall nochmal reizen, also ganz allgemein“, sagte der frühere Coach von Paris Saint-Germain und des FC Chelsea. Die Liga in Spanien finde er „außergewöhnlich“, weil sie „von wahnsinnigem Selbstvertrauen geprägt“ sei.

Sky-Experte Didi Hamann zerlegt Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Hamann bezeichnete die Ausführungen Tuchels als „Frechheit“. Er befürchte, dass die Aussagen für den Bayern-Trainer zu einem Problem werden könnten. „Er ist ein sehr intelligenter Mann, so etwas rutscht ihm nicht einfach so raus. Nur er muss eins wissen: Wenn du Angestellter vom FC Bayern bist, sich mit der Führung anzulegen - das war selten eine gute Idee.“

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat sich den Unmut von Didi Hamann zugezogen. Foto: Sven Hoppe / dpa

Sollte Tuchel tatsächlich zum FC Barcelona, der zur kommenden Saison einen Nachfolger für Trainer Xavi sucht, wechseln wollen, könne ihm Ärger mit dem deutschen Rekordmeister vor die Füße fallen. „Wenn er zum FC Barcelona gehen wollen würde und ich bin mir sicher, dass er nächstes Jahr kein Trainer mehr bei Bayern München ist, vielleicht sogar vorher - muss man jetzt schauen, was passiert. Das ist ein Anruf. Die werden sich auch bei dem Laden erkundigen, wie das abgelaufen ist. Das heißt: Wenn er sich mit der Führung des FC Bayern anlegt, ist er nicht gut beraten.“

Thomas Tuchel: Hamann glaubt an schnelles Aus beim FC Bayern

Der Sky-Experte wütete weiter gegen Tuchel. Dem 50-Jährigen stellte er ein vernichtendes Urteil aus. „Tuchel und der Bayern München ist das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann. Es passt nicht zusammen - und er weiß das mittlerweile auch“, sagte er.

Bayern München hat am 19. Bundesliga-Spieltag den Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen auf zwei Punkte verkürzt. In zwei Wochen treffen beide Top-Teams im direkten Duell aufeinander. In der Champions League treffen die Bayern im Achtelfinale als Gruppensieger auf Lazio Rom. Im DFB-Pokal blamierte sich der deutsche Meister beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken.

Thomas Tuchel: Ärger vor BVB-Spiel mit Sky-Experten

Es ist nicht dass erste Mal, dass der Bayern-Trainer von Hamann und dessen Kollegen bei Sky kritisiert wird. Mit Hamann und Lothar Matthäus liegt er längst über Kreuz. Tuchel hatte sich vor und nach dem Bundesliga-Topspiel der Münchner am 4. November bei Borussia Dortmund (4:0) mit beißender Ironie zu den Sky-Experten Matthäus und Hamann geäußert, die ihn zuvor kritisiert hatten. Der Bayern-Trainer brach ein Interview nach dem Spiel ab.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport