DFB-Teamarzt Meyer: "Es geht in die richtige Richtung"

Frankfurt/Main. Der DFB-Mediziner hält die weitere Öffnung der Fußball-Stadien für Zuschauer für vertretbar. Außerdem spricht er über ein Verbot von Kopfbällen.

Der DFB-Mediziner Tim Meyer erklärt, warum er wegen der Omikron-Variante das Hygienekonzept nicht umgeschrieben hat, geöffnete Stadien bald wieder vertretbar sind und warum ein generelles Verbot des Kopfballs absolut nicht notwendig ist, unbedingt aber weiter geforscht werden muss.

Es ist bald zwei Jahre her, dass Sie das berühmte Hygienekonzept entworfen haben, das zuerst dem Profifußball den Weg aus der Pandemie wies. Wie viel vom Grundgerüst steckt denn noch bei der Omikron-Variante in der gültigen Fassung?

Tim Meyer: Der wesentliche Unterschied in der laufenden Saison kam nicht durch Omikron, sondern durch die Verfügbarkeit von Impfungen zustande. Als im Frühjahr 2020 das erste Konzept entstand, hatten wir noch keinen Impfstoff zur Verfügung, sondern es ging allein um Maßnahmen wie Testung, Distanz und Masken. Im aktuellen Konzept wird die Möglichkeit von Impfungen berücksichtigt.

Muss das Konzept also nicht neu definiert werden?

Meyer: Wir haben das Konzept in der laufenden Saison bereits überarbeitet. Zuletzt wurden erst vor wenigen Wochen angesichts der Omikron-Variante Anpassungen bei den Definitionen des Status „geimpft“ beziehungsweise „genesen“ vorgenommen, der für die betroffene Person Einfluss auf den Umfang der jeweiligen Schutzmaßnahmen hat. Unter anderem reichen zwei Impfungen jetzt nicht mehr aus, um im Sinne des Konzepts als „geimpft“ zu gelten. Denn bei Omikron wurde bald klar, dass nur drei Impfungen – oder eventuell eine Genesung – wirklich gut schützen. Das Hygienekonzept ist ein Konzept für den Arbeitsschutz und damit für den Schutz vor unvertretbaren Gesundheitsrisiken der jeweils beteiligten Personen.

Was halten Sie davon, dass mitten während der Ausbreitung der Omikron-Variante in Europa die Olympischen Winterspiele in Peking ausgetragen werden?

Meyer: Europaweit sind die Skigebiete unter gewissen Voraussetzungen geöffnet, Wintersport findet seit Wochen statt, insofern handelt es sich um eine ganz grundsätzliche Frage, die derzeit ja auch in der Gesellschaft intensiv diskutiert wird: Wie weit wollen wir öffnen? Aus Sicht eines Europäers wirken die drastischen Maßnahmen vermutlich vor allem deshalb befremdlich, weil viele europäische Länder seit Monaten und nun immer mehr versuchen, das viel zitierte „Leben mit dem Virus“ umzusetzen.

In Deutschland spielt der Profifußball derzeit vor bis zu 15.000 Zuschauern. Die Forderungen nach bald wieder ausverkauften Stadien wie seit längerem in England werden lauter. Ist das aus Ihrer Sicht medizinisch vertretbar?

Meyer: Im Moment habe ich das Gefühl, dass es mit der entsprechenden Zurückhaltung in die richtige Richtung geht; die Stadien nämlich wieder zunehmend voller zu machen. Es ist klar, dass dies nicht von den gesellschaftlichen Prozessen entkoppelt werden kann. Aber wenn die Corona-Maßnahmen in Deutschland allgemein entsprechend gelockert werden, dann folgt daraus, dass auch Stadien wieder zunehmend und schließlich komplett geöffnet werden können. Ich habe das Gefühl, dass diesen Weg immer mehr Menschen akzeptabel finden.

Wird Corona bei der WM 2022 in Katar kein Thema mehr sein, weil es dort im November und Dezember in Katar einigermaßen warm ist?

Meyer: Ich glaube, wir haben eine gute Chance, dass uns dieses Thema dann nicht mehr so sehr beschäftigt. Und ich hoffe das sehr.

Auf dem DFB-Bundesjugendtag sind kürzlich neue Richtlinien zum Kopfballspiel für Kinder und Jugendlichen beschlossen worden. Sie haben gesagt, dass es keine Veranlassung gibt, den Kopfball generell zu verteufeln?

Meyer: Es bringt aus meiner Sicht wenig, die Frage des Kopfballspiels und -trainings auf eine Schwarz-Weiß-Perspektive – verbieten oder nicht? - zu verengen. Das Spektrum der Reaktionsmöglichkeiten ist wesentlich breiter. Es ist stark vereinfacht zu sagen, die Engländer verbieten Kopfbälle für die Jugendlichen, die Deutschen nicht. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie der Kopfball in jungen Altersklassen deutlich unwahrscheinlicher wird - insbesondere im Training, denn wir wissen aus Studien, dass im Spiel ohnehin sehr selten geköpft wird. Das gesamte Thema ist nicht so einfach, auch wenn verschiedene plakative Überzeichnungen einer 2019 veröffentlichen Studie der Universität Glasgow uns das suggerieren sollen.

Die an schottischen Fußballprofis vorgenommene Studie besagt, dass diese ein erhöhtes Risiko aufweisen, an Demenz zu versterben.

Meyer: Es gibt in der Medizin wohl kein relevantes Problem, das mit einer einzigen Studie gelöst wurde. Insofern tut man gut daran, ein wenig genauer hinzuschauen und die gesamte Literatur zu berücksichtigen. Wer aus der Glasgow-Studie folgert, dass Fußballer häufig eine Demenz haben, liegt falsch, denn es wurden ausschließlich 7700 Todesbescheinigungen untersucht. Ein Blick auf den Totenschein reicht nicht aus, um Diagnosen, Krankheitsverläufe oder Erkrankungshäufigkeiten zu erfassen. Das offensichtlichste Ergebnis der Studie war ja, dass die Fußballer deutlich länger leben als die Vergleichsgruppe. Dies wird aber auch in medialen Darstellungen fast durchweg verschwiegen; über die Motive mag ich nicht spekulieren. Die Aussagekraft der schottischen Studie zum Kopfballspiel im Kindesalter ist äußerst gering. Denn es ist ein ausgesprochen gewagter Rückschluss von der Todesursache alter Menschen auf Kopfballtraining im Alter von zehn Jahren. Der Fußball liefert zwar immer schöne Schlagzeilen, als Medizinische Kommission des DFB müssen wir aber an einer sachgerechten Lösung interessiert sein.

Die sieht vereinfacht so aus, dass Erwachsene bei Kopfbällen nicht viel zu befürchten haben, während Jugendliche ein bisschen aufpassen sollten und am Anfang besser mit leichteren Bällen und seltener köpfen.

Meyer: Will man untersuchen, ob Kopfbälle bei Kindern und Jugendlichen wirklich später Hirnschädigungen hervorrufen, müsste man eigentlich je 1000 Kinder über 30, 40 Jahre begleiten, die Fußball spielen und vergleichen mit anderen, die nicht Fußball spielen und alle weiteren Risikofaktoren mit erfassen. Solche Langzeitstudien haben wir nicht, und sie werden auch in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung stehen. Es gibt mehrere Akut-Studien, bei denen Kinder in kurzer Zeit eine relativ große Zahl an Kopfbällen durchführen - und vorher und hinterher werden ein Kernspin oder funktionelle Tests gemacht. Selbst diese Akut-Untersuchungen fallen nicht eindeutig in einer Richtung aus. Dennoch glauben wir, dass in der Gesamtschau Anlass zu einer gewissen Vorsicht besteht. Daher haben wir versucht, altersgemäße Vorgaben für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Kopfballtraining zu entwickeln.

Was kann der DFB tun, um die Wissenslücke zu schließen?

Meyer: Es ist kein Zufall, dass Claus Reinsberger (Lehrstuhlinhaber an der Universität Paderborn und Facharzt für Neurologie, Anm. d. Red.) nach dem letzten DFB-Bundestag neu in die Medizinische Kommission aufgenommen wurde. Denn er deckt dieses Feld sowohl durch seine Ausbildung und klinische Tätigkeit als auch durch seine Forschungsaktivitäten ab. Dazu gehört beispielsweise eine große Studie zu Charakteristiken des Kopfballspiels im Bereich der U11, U15, U19 und U21 über sechs bis 18 Monate.

Was wurde da untersucht?

Meyer: Da befinden sich zigtausende Kopfbälle mit allen Details – wo und wie wurde geköpft – in der Datenbank. Eine weitere Studie ist fast fertig, in der eine Mannschaft ebenfalls begleitet und zusätzlich Kernspintomografien vorgenommen wurden. Letztlich wollen wir dazu beitragen, Puzzleteile zu einem großen Bild zusammenzufügen. Ferner hat sich auch der deutsche Kinder- und Jugendfußball an einer von der Uefa finanzierten und 2020 publizierten Studie in acht europäischen Ländern beteiligt, bei der die Kopfballhäufigkeit erhoben wurde. Eine Erkenntnis war, dass eher im Training als im Spiel Maßnahmen in Betracht kommen, weil es in den jüngeren Altersklassen im Spiel im Durchschnitt nur zu weniger als einem Kopfball pro Spieler kommt; die meisten Spieler und Spielerinnen in diesem Alter köpfen gar nicht.

Eltern müssen sich also nicht sorgen, wenn Kinder mal einen Kopfball machen?

Meyer: Nur weil ihr Kind mal einen Kopfball macht, müssen sich Eltern nicht sorgen. Und sie müssen sich auch nicht sorgen, ihr Kind zum Fußball zu schicken. Mit den neuen Spielformen werden die Kinder spätestens ab 2024, und aufgrund der Trainingsrichtlinien bereits jetzt, sehr schonend an das Kopfballspiel herangeführt, das nach Stand der Dinge kein übermäßiges Risiko darstellt - wenn man beim Training mit Vorsicht und Augenmaß vorgeht.

Die neuen Spielformen, die ab 2024 bundesweit gelten sollen, sehen generell kleinere Spielfelder und kleinere Mannschaften vor, dazu spielen die jüngsten Jahrgänge nur auf Mini-Tore. Das reduziert die Zahl der Kopfbälle teilweise drastisch, weil es kaum Ecken, Flanken oder Abstöße gibt, bei denen der Ball in der Luft ist. Daher ist es aber doch umso wichtiger, dass die richtige Kopfballtechnik im Training vermittelt wird?

Meyer: Das Konzept beinhaltet das Erlernen des Kopfballs über einen langen Zeitraum, beginnend mit leichten Bällen und geringen Wiederholungszahlen. Das alles in einem Setting mit zunächst zugeworfenen Bällen, damit im Kopfball wenig Wucht steckt. Danach wird es von Altersstufe zu Altersstufe intensiver. Zum Konzept gehört, dass parallel die Schulter- und Nackenmuskulatur entsprechend ausgebildet wird, denn selbst wenn ich den Ball optimal mit der Stirn treffe, muss diese Muskulatur entsprechend vorbereitet sein. Zu diesem Aspekt haben wir uns ausführlich mit Kerry Peek von der Universität Sydney ausgetauscht, unter deren Ägide die wichtigsten Studien zu diesem Thema gelaufen sind.

Was machen Vereine denn mit dem berühmten Kopfballpendel von früher? Abreißen?

Meyer: Ich glaube schon, dass man damit noch Übungen machen kann, die in Ordnung sind. Aber ein Kopfballpendel hat natürlich einen enormen Aufforderungscharakter für Kinder und Jugendliche, und man wird es nicht immer kontrollieren können. Wenn ich mich an meine aktive Zeit in Niedersachsen erinnere, ist man schnell mal an der Reihe und macht dann viele Kopfbälle in schneller Folge. Das ist nicht unbedingt das, was wir heute empfehlen. Dazu kommt noch, dass das Kopfballpendel einen Ballflug hat, der in der Realität nicht vorkommt: nämlich eine gekrümmte Kurve von unten nach oben. Ich persönlich bin kein Freund des Kopfballpendels.

