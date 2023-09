DFB-Direktor zerlegt deutschen Fußball: „Anschluss komplett verloren“

Die deutschen Bundestrainer seit 1926

Am 12. September hatte Rudi Völler ein Come-Back als Trainer. Rudi Völler, eigentlich Sportdirektor der Nationalmannschaft, stand für ein Spiel an der Seitenlinie. Archivfoto: Julian Brandt and Kai Havertz during the international friendly match between Germany and France at Signal Iduna Park on September 12, 2023 in Dortmund, Germany. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Foto: Lars Baron / Getty Images