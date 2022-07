Deutschland mit Glück im Halbfinale der EM

London. In einem umkämpften Viertelfinale behalten die deutschen Fußballerinnen mühsam gegen starke Österreicherinnen mit 2:0 die Oberhand.

Als Duell von Herz gegen Herz war das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Österreich im Vorlauf gerne tituliert worden. Nach dem Nachbarschaftsduell an einem milden Londoner Sommerabend war aber erst einmal kräftiges Durchatmen angesagt: Die DFB-Auswahl hat den Außenseiter Österreich im Community Stadium von Brentford äußerst schmeichelhaft nach der bislang schwächsten Turnerleistung mit 2:0 (1:0) bezwungen. Lina Magull (25.) brachte vor 16.025 Augenzeugen fahrigen Rekordeuropameister in Führung. Alexandra Popp sorgte mit einem kuriosen Tor, bei n dem sie den Abschlag der Österreichichen Torhüterin ins Tor blockte in der Schlussminute für die endgültige Entscheidung zum 2:0.

"Es war gefühlt über 90 Min ein Hin und Her. Wir sind froh und stolz, endlich wieder ein Halbfinale erreicht zu haben", sagte Lina Magull inach dem Spiel: "Wir hatten auch ein bisschen Glück, wir haben viele Chancen zugelassen." Mannschaftskapitänin Alexandra Popp sagte: "Auch wenn es extrem intensiv heute war, haben wir es uns verdient." Und weiter sagte die 31-Jährige. "Wir sind drangeblieben, waren in den Zweikämpfen, haben nach vorne gespielt."

Jetzt warten Frankreich oder die Niederlande

Insgesamt besaß die Mannschaft beinahe schon unverschämtes Glück besaß, weil das tapfere ÖFB-Team gleich drei Mal an Pfosten und Latte scheiterte. Nichtsdestotrotz stehen Deutschlands Frauen erstmals seit dem Olympischen Spielen 2016 wieder bei einem großen Turnier in einem Halbfinale. Kommenden Mittwoch in Milton Keynes werden Mitfavorit Frankreich oder Titelverteidiger Niederlande der Gegner sein, der am Samstag ermittelt wird.

Mit dem Erreichen der von Direktor Oliver Bierhoff ausgerufenen Mindestvorgabe bleiben dem Verband indes lästige Grundsatzfragen erspart. Doch beinahe hätten sich Muster des Ausscheidens bei der EM 2017 gegen Dänemark (1:2) und WM 2019 gegen Schweden (1:2) wiederholt. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte zuvor postuliert: „Wenn wir scheitern, dann scheitern wir an uns.“ Gerade mit Blick auf WM 2023 in Australien und Neuseeland sollte die 54-Jährige dieses Turnier noch nicht als Erfolg verbuchen.

Österreich bringt die DFB-Elf in Schwierigkeiten

Die ÖFB-Kickerinnern, bei denen 20 der 23 Nationalspielerinnen in der deutschen Bundesliga tätig sind oder waren, hatten ihr Hochgefühl direkt mit an die Kew Bridge gebracht. Nach der Schweigeminute für den verstorbenen Uwe Seeler hatte die deutsche Elf erkennbar Schwierigkeiten mit dem frühen Pressing. Das Ensemble in den weißen Jerseys fand nie richtig in diese intensive Partie, in der die Österreicherinnen durch die an den Pfosten köpfende Marina Georgieva erstmals Pech beklagten (13.).

Die deutschen Probleme begannen im Spielaufbau gegen den robusten Gegner. Auf frühes Stören verzichtete Voss-Tecklenburg hingegen ohne erkennbaren Grund. So unterbrachen viele Abspielfehler den Spielfluss, der auch nach einem Regenschauer nicht in Gang kam. Beste Spielerin war noch Lena Oberdorf mit ihrem beherzten Vorgehen.

Das 1:0 durch das zweite EM-Tor der Mittelfeldspielerin Magull fiel aus dem Nichts, weil Klara Bühl der österreichischen Abwehrchefin Carina Wenninger den Ball abluchste und Alexandra Popp passieren ließ, so dass die Kapitänin vom FC Bayern mit einem Flachschuss vollstreckte. Doch damit war es mit der deutschen Herrlichkeit – abgesehen von einer Chance von Svenja Huth, die aus spitzem Winkel an Torhüterin Manuel Zinsberger scheiterte (43.) – auch schon für lange Zeit wieder vorbei.

Einwechslungen von Linda Dallmann und Lena Lattwein bringen Ruhe

Fulminant begann die zweite Hälfte, als Giulia Gwinn den Ball nach Ablage der mit vielen guten Offensivaktionen überzeugenden Bühl direkt an den Außenpfosten setzte (46.). Die Bundestrainerin raufte sich am Spielfeldrand die Haare. Voss-Tecklenburg forderte eigentlich ein, dass ihre Mannschaft endlich Dominanz ausübt. Nur ließ sich selbst Merle Frohms von der Verunsicherung anstecken: Ein missglückter Schlag der Torhüterin landete bei Babara Dunst, die ihre Vereinskollegin von Eintracht Frankfurt beinahe mit einem Heber bezwungen hätte – diesmal ging das Spielgerät an die Latte (53.). Doch damit nicht genug der Aluminium-Allergie bei Austria: Auch die Direktabnahme von Sarah Puntigam landete an der Torstange (57.). Nun war das deutsche Glück eigentlich überstrapaziert. Die Einwechslungen von Linda Dallmann und Lena Lattwein brachten dann ein bisschen Beruhigung. Und so kam auch Bühl auf deutscher Seite noch zu einem Lattentreffer (78.). Kurz darauf brachte die von Popp bestens freigespielte Außenspielerin das Kunststück fertig, freistehend neben den Pfosten zu zielen (82.). Am Ende traf dann noch Alexandra Popp (90.).

Grenzenlose Erleichterung: Alexandra Popp feiert ihr Tor zum 2:0 gegen Österreich. Foto: Getty

Ein Wettbewerbsduell der beiden Nationen hatte es noch gar nicht gegeben, sondern einzig zwei Freundschaftsspiele: Im Oktober 2016 siegte das DFB-Team in Regensburg mit 4:2, dann zwei Jahre später in Essen mit 3:1. Das eine Mal stand noch Steffi Jones, das andere Mal Horst Hrubesch in der Verantwortung. Nun hat Voss-Tecklenburg erstmals als Nationaltrainerin den Vorstoß unter die letzten Vier geschafft: Mit der Schweiz war sie bei der EM 2017 bereits in der Vorrunde gescheitert – eine 0:1-Auftaktniederlage im Alpenduell gegen Österreich war damals der Anfang vom Ende. Mit Fortuna im Bunde ist dieser Makel getilgt. Nur wird im nächsten K.o.-Duell kaum halten.

