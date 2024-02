WM in Katar

WM in Katar Deutsche Wasserspringer erreichen Halbfinale

Doha Die beiden Wasserspringer Moritz Wesemann und Alexander Lube haben sich bei den Weltmeisterschaften in Katar für das Halbfinale vom Drei-Meter-Brett qualifiziert.

Wesemann erreichte am Dienstag in einem rund fünfstündigen Vorkampf-Marathon 412,45 Punkte. Damit belegte der 21-Jährige Rang fünf. Lube erhielt für seine sechs Sprünge 387,05 Zähler und wurde damit Zehnter. Ganz vorne lagen wie erwartet zwei Chinesen: Xie Siyi bekam mit 493,05 Punkten die meisten aller Springer. Sein Landsmann Wang Zongyuan wurde Zweiter.

Wesemann und Lube hatten im Synchronwettkampf gemeinsam am Sonntag nur den 16. Platz belegt. Damit hatten sie einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Paris für das deutsche Team verfehlt.