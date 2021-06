Deutsche Volleyballer unterliegen Russland

Rimini. Die deutschen Volleyballer sind mit einer Niederlage in ihre letzte Woche in der Nationenliga gestartet. Die Mannschaft von Nationalcoach Andrea Giani unterlag in Rimini gegen Russland mit 1:3 (18:25, 18:25, 25:23, 15:25).

Die DVV-Männer kassierten damit im 13. Nationenligaspiel schon ihre neunte Niederlage. Hoffnungen auf das Erreichen der Finalrunde mussten sich Gianis Männer längst nicht mehr machen, da sich nur die vier besten Teams qualifizieren. Die Nationenliga ist wichtig, um Punkte für die Weltrangliste zu sammeln. Abschließend spielen die Deutschen gegen Brasilien und dann noch gegen Gastgeber Italien.

