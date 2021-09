Deutsche Volleyballer feiern EM-Auftaktsieg

Tallinn (dpa). Die deutschen Volleyballer sind mit einem ungefährdeten Sieg in die Europameisterschaft gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Andrea Giani entschied in Tallinn ihre Auftaktbegegnung im Pool D gegen Kroatien mit 3:0 (25:20, 25:13, 25:19) für sich.

Als nächste Aufgabe wartet am Sonntag (15.00 Uhr MESZ) die Partie gegen Co-Gastgeber Estland auf die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). Bei der Rückkehr von Superstar Georg Grozer ins Nationalteam erwischte der in dem Duell favorisierte EM-Zweite von 2017 in der Saaku Suurhall einen soliden Auftakt, kämpfte allerdings im Aufschlag und in der Annahme zunächst mit ein paar Problemen. Der Block mit EM-Debütant Florian Krage stellte für die Gegner eine schwer überwindbare Hürde dar. Mit der Zeit funktionierte es aber auch in den anderen Bereichen konstant besser, und die Deutschen dominierten das Duell klar.

Jan Zimmermann übernahm die Rolle als Zuspieler, nachdem Kapitän Lukas Kampa nach einer Knieoperation nicht rechtzeitig fit geworden war. Christian Fromm stand als Spielführer auf dem Feld. Grozer hatte seine Karriere im DVV-Trikot nach der verpassten Olympiaqualifikation für Tokio 2020 eigentlich beenden wollen, kündigte vor ein paar Wochen dann aber sein Comeback an. Das gelang ihm überzeugend, indem er in wichtigen Phasen den Unterschied machte.

