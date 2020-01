Mit einem klaren 6:1-Erfolg im Halbfinale gegen Russland sind Deutschlands Hockey-Herren ins Endspiel der Heim-EM gegen Österreich eingezogen. Nun will die junge DHB-Auswahl den großen Favoriten ärgern und den 16. EM-Titel unter dem Hallendach gewinnen.

Deutsche Hockey-Herren erreichen Finale der Hallen-EM

Berlin (dpa) – Die deutschen Hockey-Herren stehen erstmals seit 2016 wieder in einem Endspiel der Hallen-EM.

Der Rekordchampion gewann sein Halbfinale in Berlin mit 6:1 (3:0) gegen Russland und trifft damit am Sonntag (14.30 Uhr) auf Angstgegner Österreich. Der amtierende Welt- und Europameister hatte zuvor die Niederlande mit 5:3 (1:1) bezwungen. "Wir wissen jetzt, was wir können und werden versuchen, frech zu spielen und Österreich zu ärgern", sagte Kapitän Paul Dösch. Torhüter Anton Brinckman, der mit zwei gehaltenen Siebenmetern überzeugte, ergänzte: "Die Gefühle kann man gar nicht beschreiben, das ist der Wahnsinn."

Jan Schiffer (10. Minute) und Raphael Hartkopf (12.) brachten die Gastgeber vor 3500 Zuschauern im ausverkauften Horst-Korber-Sportzentrum in Führung. Die weiteren Treffer besorgten die Lokalmatadoren Dösch (17./34.) und Thies Prinz (21./28.). Den Ehrentreffer der Russen markierte Artem Borisow (38.). "Wir haben heute großen Wert auf die Defensive gelegt", meinte Bundestrainer Valentin Altenburg.

Am Nachmittag hatte Deutschland auch sein drittes Gruppenspiel mit 7:6 (3:4) gegen die Niederlande gewonnen und damit die Vorrunde als Tabellenführer beendet. Den Siegtreffer erzielte Hartkopf vier Sekunden vor Schluss.