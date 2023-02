Deutsche Hockey-Fauen unterliegen Australien

Sydney Die deutschen Hockey-Frauen sind mit einem Sieg und einer Niederlage in das neue Jahr in der FIH Pro League gestartet. Die WM-Vierten verloren in Sydney gegen den WM-Dritten Australien mit 0:3 (0:2).

„Wir haben eine ganz schwache erste Halbzeit gespielt, uninspiriert und auch zweikampfschwach“, kritisierte Bundestrainer Valentin Altenburg, dessen Team allein acht Strafecken ungenutzt ließ. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns das Spiel auf dem Platz Schritt für Schritt zurückgeholt, es aber versäumt, auf die Anzeigetafel zu kommen und am Ende auch völlig verdient verloren“, fügte der Coach hinzu. Die Tore für die Gastgeberinnen besorgten Ambrosia Malone per Doppelschlag in der 24. Minute sowie Grace Stewart (58.).

Am Samstag hatten die Deutschen ihr Auftaktduell mit China 2:1 (2:1) gewonnen. Den Siegtreffer erzielte die Hamburgerin Jette Fleschütz (25.) kurz vor der Halbzeitpause. Zuvor hatte Jiaqui Zhong (17.) die Führung nach Nike Lorenz' Strafeckentreffer (11.) wieder ausgeglichen.

Am Dienstag (8.40 Uhr/MEZ) trifft der Weltranglisten-Vierte im Sydney Olympic Park erneut auf China, am Mittwoch (8.40 Uhr/MESZ) wieder auf Australien. Nach sechs Partien steht die DHB-Auswahl derzeit auf Tabellenplatz drei der Weltliga.