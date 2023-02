Darum steht der SV Darmstadt vor der Rückkehr in die Bundesliga

Essen/Darmstadt. Der Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt ist seit dem ersten Spieltag ungeschlagen. Nun geht es im DFB-Pokal im Derby gegen Eintracht Frankfurt.

Torsten Lieberknecht ist ein Musikliebhaber, der gewisse Rituale pflegt. Der 49-Jährige, ein leidenschaftlicher Plattensammler, der selbst Gitarre spielt, hört vor Spielen gerne immer dieselben Songs, um sich einzustimmen. Und einer davon, wie der Fußballlehrer verriet, ist eine Nummer von AC/DC mit dem Titel: „It’s a long way to the top, if you wanna rock’n’roll“. Eine Textzeile, die doch recht gut zur Gesamtlage passt, in der sich Lieberknecht mit dem SV Darmstadt 98 befindet.

Als souveräner Zweitliga-Tabellenführer hat der Klub in diesem Jahr gute Chancen, ins Oberhaus des deutschen Fußballs zu gelangen. Seit langer Zeit, nämlich seit dem 16. Juli 2022, haben die Darmstädter kein Pflichtspiel mehr verloren. Lieberknecht möchte mit seiner Mannschaft aber nicht nur in der Liga, sondern auch im DFB-Pokal weiter rocken. „Wir wollen ein Spiel abliefern, das einem Derby gerecht wird“, sagt er vor dem Achtelfinal-Duell beim Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt (heute, 20.45 Uhr/ARD und Sky), einer brisanten Partie, in der Darmstadt natürlich vor einer hohen Hürde steht.

Darmstadt schockte bereits Borussia Mönchengladbach

Das ist auch Rüdiger Fritsch bewusst, dem Präsidenten des Klubs, der lange genug im Geschäft ist, um zu wissen, dass es hin und wieder mal einen markigen Spruch braucht. „Wenn man das Spiel mit einem 100-Meter-Lauf vergleicht, haben wir 80 Meter Rückstand. Aber es könnte natürlich passieren, dass kurz vor dem Ziel der Schnürsenkel aufgeht“, sagt der 61-Jährige. Heißt: Fritsch hält es für möglich, dass Frankfurt stolpert, zumal auch Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt in Runde zwei stürzte.

Darmstadt erlebt einen Höhenflug, der mehrere Gründe hat. Eine Spur führt zum gebürtigen Hamburger Carsten Wehlmann, der in Darmstadt mit hanseatischem Understatement vorgeht: Der Sportliche Leiter, 50, früher Zweitliga-Torwart beim FC St. Pauli, begriff im Sommer 2021 Abgänge wie von Torschützenkönig Serdar Dursun (Fenerbahce Istanbul) oder Abräumer Victor Palsson (FC Schalke 04, jetzt D.C. United) und die Daumenschrauben durch die pandemiebedingten Einbußen als Chance, die Mannschaft vornehmlich mit kostengünstigen Lösungen willensstärker zu machen.

Heraus kam ein Geist, den der ebenfalls erst 2021 dazugekommene und derzeit verletzte Führungsspieler Klaus Gjasula (33) so beschrieb: „Wenn ich uns mit anderen Mannschaften vergleiche, dann würde ich den Teamspirit als großes Plus nennen.“ Trotzdem ragen Profis wie Stürmer Phillip Tietz (25/ablösefrei von Wehen Wiesbaden) heraus, der in der vergangenen Saison 15 Tore und in der laufenden bisher acht erzielte.

Torsten Lieberknecht kam nur, weil Markus Anfang zu Werder Bremen ging

Ihm hilft die offensive Ausrichtung unter Lieberknecht, den die Darmstädter ja nur holten, weil die Bremer ihren Trainer Markus Anfang weglockten. Der war mit seinem gefälschten Impfpass bei Werder bald am Ende, während Lieberknecht als Anfangs Nachfolger den Reset-Knopf drückte. Der impulsive Einpeitscher hatte nach seinem Langzeit-Engagement bei Eintracht Braunschweig beim Drittligisten MSV Duisburg sehr wechselhafte Zeiten erlebt, doch die Station Darmstadt scheint für den gebürtigen Pfälzer wieder perfekt zu passen. „Torsten ist ein Hexer“, sagt Mittelfeld-Routinier Tobias Kempe (33) mit einem Augenzwinkern. Der Standardspezialist gibt gemeinsam mit dem Defensivallrounder Fabian Holland (32) den einzigen Zeitzeugen an die letzte Bundesliga-Episode zwischen 2015 und 2017, als eine No-Name-Truppe voller schräger Vögel um den unangepassten Mittelstürmer Sandro Wagner bei Darmstadt spielte und die Aufmerksamkeit auf sich zog.

Heute gilt der Fokus der Pokalpartie in Frankfurt. Torsten Lieberknecht hebt die Bedeutung des Hessen-Duells hervor: „Ich wurde in der Stadt mehrfach auf dieses Spiel angesprochen. Die Fans freuen sich auf das Derby. Sowohl für sie als auch für uns ist es ein Spiel, das elektrisiert.“ Es ist nicht undenkbar, dass Darmstadt auch im 21. Spiel in Serie ungeschlagen bleibt.

