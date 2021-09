Darum läuft die Rückkehr von Cristiano Ronaldo nicht im TV

Nur im Old Trafford gibt es die Rückkehr von Cristiano Ronaldo live zu sehen.

Essen. Wegen einer 50 Jahre alten Regel können englische Fans das erste Spiel des portugiesischem Superstars für Manchester United nicht live verfolgen.

Rund 30 Millionen Euro ließ sich Manchester United die Rückkehr Cristiano Ronaldo kosten. Viele Menschen in England schauen gespannt auf das erste Spiel des portugiesischen Superstars am Samstag (16 Uhr). Dann nämlich könnte Ronaldo im Spiel gegen Newcastle United zu seinem ersten Einsatz für ManU seit über zwölf Jahren kommen. Die englischen Fans aber werden die Partie nicht live im TV verfolgen können - wegen einer Regel aus den 60er-Jahren.

Es dürfte ein bisschen Fußball-Romantik aufkommen, wenn Cristiano Ronaldo am kommenden Samstag zum ersten Mal seit seiner Rückkehr als Spieler von Manchester United auf dem Rasen des Old Traffords stehen wird. Zurück bei dem Verein, bei dem die unglaubliche Karriere eines der besten Fußballers aller Zeiten begann. Live verfolgen können das allerdings nur die rund 75.000 Zuschauer im Stadion selbst. Denn das Spiel wird nicht im britischen Fernsehen zu sehen sein.

Regel soll Zuschauer in die Stadien locken

Grund dafür ist eine Regel aus den 1960ern, der sogenannte "Blackout-Rule". Diese verbietet die Live-Übertragung von Spielen der Premier League zwischen 14.45 Uhr und 17.15 Uhr. Diese Regelung wurde einst eingeführt, damit Fans die Spiele nicht am Fernseher sondern im Stadion verfolgen. Darüber sollten Fans animiert werden, sich die Spiele der lokalen Vereine vor Ort anzusehen, statt die Premier League im TV zu sehen.

Dass diese Regel nach der immer weiter fortschreitenden Zersplitterung des Spieltages in Englang nicht mehr sonderlich sinnvoll ist, wird nun wieder einmal offensichtlich. Alleine am kommenden Spieltag werden die zehn Partien in Englands Eliteklasse zu fünf verschiedenen Uhrzeiten zwischen Samstagmittag und Montagabend angepfiffen.

In Deutschland hingegen wird das Spiel am Samstag auf Sky übertragen.

