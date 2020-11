Sechs Spieler in Quarantäne Corona-Fälle bei pakistanischem Kricket-Team in Neuseeland

Wellingtpn. Sechs Spieler des pakistanischen Kricket-Nationalteams sind in Neuseeland positiv auf Corona getestet worden.

Insgesamt seien 53 Mitglieder der Mannschaft aus Lahore angereist und am 24. November in einer Isolationseinrichtung in Christchurch getestet worden, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Die positiv Getesteten seien nun in Quarantäne.

Alle anderen Spieler müssten in Isolation bleiben und dürften nicht trainieren, "bis die Untersuchungen abgeschlossen sind", hieß es. Vor der Reise nach Neuseeland seien alle Mitglieder des Teams vier Mal negativ getestet worden. Die gesamte Mannschaft wurde zudem verwarnt, weil einige Spieler gegen Isolationsregeln verstoßen haben sollen.

Die erste Partie gegen die neuseeländischen Black Caps im Rahmen der T20-Serie soll am 18. Dezember in Auckland stattfinden. Der Inselstaat im Südpazifik hatte das Virus im Oktober zum zweiten Mal für besiegt erklärt. Das Land ist zu einer weitgehenden Normalität zurückgekehrt.

© dpa-infocom, dpa:201126-99-469076/2