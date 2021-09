Corona-Chaos in der Regionalliga: RWO-Spiel fällt aus

Lotte/Oberhausen. Acht Spieler des nächsten Gegners von Rot Weiss Oberhausen wurden positiv auf Corona getestet. Das für Samstag geplante Spiel wurde abgesagt.

Weil gleich acht Spieler in Quarantäne müssen, hat Fußball-Regionalligist Sportfreunde Lotte seine kommenden Begegnungen gegen zwei Westklubs absagen. Die Partien gegen Rot-Weiß Oberhausen am Samstag und beim KFC Uerdingen am Dienstag müssen aufgrund von überraschenden Corona-Fällen in der Lotter Mannschaft verlegt werden.

Seit vergangenem Sonntag befinden sich die acht betroffenen Spieler in Quarantäne, diese dauert vorerst bis zum 19. September an. Unter diesen acht Spielern befinden sich auch vier Spieler, die bereits die doppelte Impfung erhalten haben. "Das hat uns auch sehr überrascht. Alle hatten auch verschiedene Symptome. Einen Spieler hat es aber so schwer erwischt, dass er eine Woche lang mit Fieber im Bett lag - trotz doppelter Impfung. Die zweite Impfung wurde bei den meisten schon im Mai durchgeführt. Vier weitere Spieler befinden sich in der Quarantäne, weil sie Kontakt zu den Jungs hatten und erst einmal geimpft wurden", berichtet Lottes Trainer Andy Steinmann am Freitagmorgen gegenüber Reviersport.

Weitere Spieler zeigen Symptome

Die gesamte Mannschaft und der dazugehörige Stab werden am heutigen Freitag getestet, nachdem sich im Laufe der Woche weitere Spieler mit Symptomen meldeten. Unter der Woche hatte der Regionalligist mit einem Rumpf-Kader noch trainiert.

Die Sportfreunde Lotte hoffen, den Spielbetrieb am 25. September gegen den 1. FC Köln II wieder aufnehmen zu können. Die vorgesehene Quarantäne endet offiziell am 20. September, zwischen dem Spiel gegen Köln II müssten die Sportfreunde am 22. September noch im Westfalenpokal gegen Liga-Konkurrent Rot Weiss Ahlen antreten. "Wenn wir am 22. September dann schon wieder spielen müssten, wäre das unglücklich", sagt Trainer Steinmann. Er hoffe auf eine Neuterminierung des Pokalspiels.

