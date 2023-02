BVB wieder erfolgreich: Watzke erinnert an Zorcs Anteil

Der BVB setzt sich an der Tabellenspitze der Bundesliga fest. Nach dem 1:0-Sieg in Hoffenheim wird aber über die Stars Reus und Hummels diskutiert. BVB-Reporter Marian Laske klärt auf.

Dortmund. Der BVB kämpft um die Deutsche Meisterschaft. Den derzeit erfolgreichen Kader hat auch Ex-Sportdirektor Michael Zorc mitzusammengestellt.

Es ist nun schon über ein halbes Jahr her, seit sich Michael Zorc als Dortmunder Sportdirektor zurückgezogen hat - nach Jahren voller Millionentransfers, voller Titel, am Ende seiner Amtszeit aber wurde auch Kritik lauter, dass sich einige kostspielige Transfers nicht so entwickelt hätten, wie erhofft. Nun aber befindet sich der BVB mitten im Titelkampf - und dies auch dank Spieler, die in der Ära von Zorc verpflichtet wurden. Julian Brandt etwa. Oder Marius Wolf.

Mittlerweile formt Sebastian Kehl den Kader. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erinnert im Gespräch mit dieser Redaktion allerdings an die Verdienste von Michael Zorc. "Ich kann mir übrigens auch gut vorstellen, wie Michael Zorc zu Hause am Fernseher saß und sich mit uns gefreut hat", meint Watzke. "Wir vergessen beim BVB natürlich alle nicht, dass er diese Mannschaft mit zusammengestellt hat."

2012: Michael Zorc, Jürgen Klopp und Hans-Joachim Watzke feiern das BVB-Double (von links). Foto: firo

Am Samstag haben die Dortmunder die TSG Hoffenheim mit 1:0 besiegt, Julian Brandt erzielte den entscheidenden Treffer mit der Hilfe seines Rückens. Die Borussia steht jetzt auf Rang zwei der Bundesliga-Tabelle, hat wie der FC Bayern 46 Punkte. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) empfängt der BVB nun RB Leipzig und kann wieder mindestens für eine Nacht auf die Spitze klettern. Bayern spielt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart.

Die Euphorie beim BVB wächst und wächst

Viele Schwarz-Gelbe träumen bereits von der Meisterschaft, die Euphorie rund um den BVB wächst und wächst. "Das ist fantastisch, ich bin am Samstag nach dem Abpfiff extra länger im Stadion geblieben, um zu sehen, wie sich unsere Fans freuen. Dafür arbeiten wir, diese Momente saugen wir auf", erzählt Hans-Joachim Watzke.

