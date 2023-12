BVB: Verwirrung um verdächtigen Gegenstand im Gästeblock

Dortmund Es besteht weiter Unklarheit, wie der verdächtige Gegenstand vor dem Spiel BVB II - Preußen Münster in die Gästekurve kam.

Am letzten Mittwoch (20. Dezember) musste das Drittligaspiel der U23 von Borussia Dortmund gegen Preußen Münster im Stadion „Rote Erde“ kurzfristig abgesagt werden.

Der Grund: Bei einem Routine-Rundgang vor der Partie wurde im Gästeblock ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Kurz vor 20 Uhr, das Spiel war bereits abgesagt worden, gab es dann Entwarnung, denn die Polizei Dortmund teilte mit: „Der verdächtige Gegenstand wurde durch einen Fachmann begutachtet und geöffnet. Es handelt sich um eine leere mit Klebeband verschlossene Kunststoffröhre. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für anwesende Personen.“

Verdächtiger Gegenstand hing schon länger in der Roten Erde

Trotzdem wird ermittelt, es wurde Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat“ steht als Anklage im Raum.

Der verdächtige Gegenstand hing offenbar schon während der Partie gegen den Halleschen FC im Gästeblock. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

Die vielleicht schon länger besteht: Denn nach der Absage vom Mittwoch kam raus, dass der verdächtige Gegenstand wohl schon länger an dieser Stelle platziert war. Ein Twitter-User stellte einen Screenshot ins Netz mit Aufnahmen von drei vorherigen BVB II-Heimspielen. Dort konnte man bei den TV-Bildern von „MagentaSport“ sehen, dass die Kunststoffröhre dort schon zu sehen war.

„Uns sind die Bilder bekannt und sie sind auch Gegenstand unserer Ermittlungen“, erklärte die Polizei gegenüber den „Ruhr Nachrichten“. Auch der BVB prüfe die Bilder, klar ist, dass niemand den Gegenstand in den letzten Wochen bemerkte.

Sicherheitsfrage wird beim BVB aufgeworfen

Was die Frage aufwirft, ob die Sicherheit im Stadion verschärft werden muss. Verantwortlich ist hier die Stadt Dortmund, die nun ebenfalls in die Prüfung gehen will, ob hier was angepasst werden soll oder muss.

Wann das Spiel gegen Münster nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Das nächste Heimspiel in der 3. Liga steigt für den BVB II am Dienstag oder Mittwoch (23. oder 25. Januar) gegen Spitzenreiter Jahn Regensburg.

