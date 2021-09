BVB und VfL müssen Samtagabends nach Leipzig

Frankfurt/Main. Die Deutsche Fußball Liga veröffentlicht die zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga-Spieltage 7 bis 13.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Ansetzungen für die Bundesliga-Spieltage 7 bis 13 veröffentlicht. Sowohl der VfL Bochum als auch Borussia Dortmund bestreiten im Herbst eines der sogenannten Spitzenspiele am Samstagabend in Leipzig bei RB. Der VfL spielt am 24. Oktober gegen Eintracht Frankfurt zudem zu der noch ungewohnten Zeit am Sonntag um 19.30 Uhr. Trubelig wird es vermutlich auch Ende November, wenn Borussia Mönchengladbach zum rheinischen Derby beim 1. FC Köln antreten muss. (fs)

7. Spieltag

Freitag, 1. Oktober 2021:

1. FC Köln - SpVgg Greuther Fürth (20.30)

Samstag, 2. Oktober 2021:

Borussia Dortmund - FC Augsburg (15.30)

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach (15.30)

VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim (15.30)

Hertha BSC - SC Freiburg (15.30)

RB Leipzig - VfL Bochum (18.30)

Sonntag, 3. Oktober 2021:

FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin (15.30)

Bayern München - Eintracht Frankfurt (17.30)

Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen (19.30)

8. Spieltag

Freitag, 15. Oktober 2021:

TSG Hoffenheim - 1. FC Köln (20.30)

Samstag, 16. Oktober 2021:

Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 (15.30)

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC (15.30)

1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg (15.30)

SC Freiburg - RB Leipzig (15.30)

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum (15.30)

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart (18.30)

Sonntag, 17. Oktober 2021:

Bayer Leverkusen - Bayern München (15.30)

FC Augsburg - Arminia Bielefeld (17.30)

9. Spieltag

Freitag, 22. Oktober 2021:

FSV Mainz 05 - FC Augsburg (20.30)

Samstag, 23. Oktober 2021:

Bayern München - TSG Hoffenheim (15.30)

RB Leipzig - SpVgg Greuther Fürth (15.30)

VfL Wolfsburg - SC Freiburg (15.30)

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund (15.30)

Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach (18.30)

Sonntag, 24. Oktober 2021:

1. FC Köln - Bayer Leverkusen (15.30)

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin (17.30)

VfL Bochum - Eintracht Frankfurt (19.30)

10. Spieltag

Freitag, 29. Oktober 2021:

TSG Hoffenheim - Hertha BSC (20.30)

Samstag, 30. Oktober 2021:

Borussia Dortmund - 1. FC Köln (15.30)

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg (15.30)

1. FC Union Berlin - Bayern München (15.30)

SC Freiburg - SpVgg Greuther Fürth (15.30)

Arminia Bielefeld - FSV Mainz 05 (15.30)

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (18.30)

Sonntag, 31. Oktober 2021:

FC Augsburg - VfB Stuttgart (15.30)

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum (17.30)

11. Spieltag

Freitag, 5. November 2021:

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach (20.30)

Samstag, 6. November 2021:

Bayern München - SC Freiburg (15.30)

VfL Wolfsburg - FC Augsburg (15.30)

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld (15.30)

VfL Bochum - TSG Hoffenheim (15.30)

RB Leipzig - Borussia Dortmund (18.30)

Sonntag, 7. November 2021:

Hertha BSC - Bayer Leverkusen (15.30)

1. FC Köln - 1. FC Union Berlin (17.30)

SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Frankfurt (19.30)

12. Spieltag

Freitag, 19. November 2021:

FC Augsburg - Bayern München (20.30)

Samstag, 20. November 2021:

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart (15.30)

Bayer Leverkusen - VfL Bochum (15.30)

Borussia Mönchengladbach - SpVgg Greuther Fürth (15.30)

TSG Hoffenheim - RB Leipzig (15.30)

Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg (15.30)

1. FC Union Berlin - Hertha BSC (18.30)

Sonntag, 21. November 2021:

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt (15.30)

FSV Mainz 05 - 1. FC Köln (17.30)

13. Spieltag

Freitag, 26. November 2021:

VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 (20.30)

Samstag, 27. November 2021:

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund (15.30)

Hertha BSC - FC Augsburg (15.30)

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach (15.30)

VfL Bochum - SC Freiburg (15.30)

SpVgg Greuther Fürth - TSG Hoffenheim (15.30)

Bayern München - Arminia Bielefeld (18.30)

Sonntag, 28. November 2021:

Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin (15.30)

RB Leipzig - Bayer Leverkusen (17.30)

