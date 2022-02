BVB-Trainer Marco Rose dämpft Hoffnung auf schnelle Haaland-Rückkehr

Glasgow. BVB-Torjäger Erling Haaland fehlt in Glasgow. Sein Trainer Marco Rose erklärt, dass dem Stürmer noch einiges zu voller Fitness fehlt.

Marco Rose korrigiert sich sofort. „Erling ist noch weit weg von 100 Prozent“, sagt der Trainer von Borussia Dortmund, dann schiebt er eine neue Formulierung hinterher: „Erling ist noch ein Stück weg von 100 Prozent.“ Es geht um Erling Haaland, den besten Torjäger des BVB – und da ist jeder Halbsatz, jede Nuance wichtig, weil aus alle rund um Haaland schnell große Schlagzeilen getextet werden. Und die Zeile „Haaland weit weg von 100 Prozent“ will in Dortmund keiner lesen.

Haaland wird wohl auch in Augsburg ausfallen

Obwohl sie offensichtlich nicht so falsch wäre, das lassen die weiteren Ausführungen des Trainers vermuten. „Die Geschichte an den Adduktoren ist diffus“, sagt Rose. „Erling will sich nicht noch einmal verletzen und wir wollen auch nicht, dass er sich verletzt. Er braucht Zeit, bis er bei 100 Prozent ist, da ist er noch nicht.“ Im Europa-League-Spiel bei den Glasgow Rangers am Donnerstag (21 Uhr/RTL) fällt Haaland aus und auch im Bundesligaspiel beim FC Augsburg am Sonntag (16.30 Uhr/DAZN) scheint ein Einsatz unwahrscheinlich.

Das wirft die Frage nach den Alternativen auf: Ist der 17-jährige Youssoufa Moukoko bei den Rangers in der Startelf zu erwarten? „Youssi ist immer eine Bereicherung, er hat am Sonntag auch getroffen“, sagt Rose. „Er ist jetzt mal über einen längeren Zeitraum gesund, das tut uns gut – wegen seiner Tore und seiner Leistung.“ Schon im Hinspiel, als der Stürmer zur Halbzeit eingewechselt wurde, sei die Leistung in Ordnung gewesen. „Das lässt hoffen“, meint Rose. „Mal sehen, wie wir ihn morgen einbauen. Fakt ist, dass wir ihn sicher brauchen werden.“

Rose ist vom Erfolg seiner Mannschaft überzeugt

So oder so ist der Trainer überzeugt, dass seine Mannschaft das 2:4 aus dem Hinspiel auch ohne Haaland drehen und ins Europa-League-Achtelfinale einziehen kann: „Erling fällt schon fast die Hälfte der Saison aus, trotzdem haben wir viele Tore in der Bundesliga geschossen“, sagt Rose.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport