BVB: Terzic zieht Marbella-Fazit: „Langer Weg vor uns“

Marbella BVB-Trainer Edin Terzic weiß nach dem Trainingslager und zwei Unentschieden in zwei Testspielen woran seine Mannschaft arbeiten muss.

Am Ende von „intensiven“ sechs Tagen in Marbella wollte Edin Terzic die aus seiner Sicht positiven Dinge über Borussia Dortmund in den Vordergrund stellen. „Mit der Einsatzbereitschaft und der Kritikfähigkeit sind wir sehr zufrieden“, sagte der BVB-Trainer. „Wir sind in den letzten Tagen nicht nur fleißig, sondern auch sehr selbstkritisch gewesen.“ Eine Entschlossenheit „spüren wir in jedem Training, jetzt geht es darum sie auch in den Spielen zu zeigen“.

Das war nämlich der Teil, dem Terzic überhaupt nicht gefallen haben dürfte. Die Dortmunder beenden ihr Wintercamp in Südspanien ohne Testspiel-Sieg. Gegen den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar (2:2) und Standard Lüttich (3:3) aus Belgien konnte der BVB nicht so recht überzeugen. Immerhin zeigte er am Dienstagvormittag wenige Stunden vor dem Rückflug ins Ruhrgebiet vor allem in den ersten 30 Minuten eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Alkmaar-Partie.

BVB fehlt die Konstanz über die volle Spielzeit

Dominanter, passsicherer, zielstrebiger waren die BVB-Profis zu Beginn. Im letzten Spieldrittel allerdings fehlte die Präzision. Das Problem dabei: Als Lüttich im Laufe der Partie etwas besser ins Spiel fand, brauchten die Dortmunder eine gewisse Zeit, um sich zu sammeln. Es fehlte mal wieder Konstanz über 90 Minuten, sicherlich auch die Selbstsicherheit, obwohl die Spieler während der Zeit in Marbella doch wirkten, als hätten ihnen die kurzen Weihnachtsferien gutgetan. Positive Stimmung aber konnten sie nicht erzeugen.

Dortmund zeigte gegen Lüttich wieder zwei Gesichter. „Das ist ja auch was, was uns in der Liga in die Situation gebracht hat“, kommentierte Terzic die Tatsache, dass mal wieder kein Sieg gelungen war. Als Tabellenfünfter muss der BVB um die Champions-League-Teilnahme hart kämpfen.

Vor Bundesliga-Restart muss beim BVB noch vieles besser werden

„Trotzdem“, meinte Terzic, „haben wir viele gute Dinge gesehen, die wir versucht haben, in Angriff zu nehmen im Training.“ Er musste allerdings auch zugeben, „dass noch ein langer Weg vor uns liegt, besonders, wenn man die Effektivität in beiden Strafräumen sieht“. Während Lüttich mit dem ersten Torschuss zum Ausgleich kam, ließ Dortmund viele Chancen liegen. „Und das sind Dinge, die wir verbessern müssen“, sagte Terzic. „Nicht nur bis Samstag.“

Dann nämlich steht für Schwarz-Gelb der Liga-Wiederbeginn bei Darmstadt 98 (18.30 Uhr/Sky) an. Statt selbstsicher zum Aufsteiger zu fahren, nimmt der BVB einige Sorgen mit aus Spanien in die Heimat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport