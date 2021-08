BVB-Star Haaland und Thomas Tuchel ausgezeichnet

Erling Haaland feiert in seiner bekannten Manier.

Istanbul/Dortmund. Bei der Champions League-Auslosung wurden die besten Spieler der abgelaufenen Saison in Europas Eliteklasse ausgezeichnet.

Der Norweger Erling Haaland vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist zum besten Stürmer der abgelaufenen Champions League-Saison gewählt worden. Haaland erzielte den acht Spielen, die er für den BVB in der vergangenen Spielzeit in Europas Eliteklasse absolvierte, zehn Treffer. Damit war Haaland gleichzeitig auch Torschützenkönig in der Champions League.

Zum besten Trainer der abgelaufenen Spielzeit wurde Thomas Tuchel vom Sieger FC Chelsea gewählt. Tuchel hatte die Londoner erst zum Jahreswechsel übernommen und anschließend bis in das Finale geführt, welches Chelsea durch ein Tor des deutschen Nationalspielers Kai Havertz mit 1:0 gegen Manchester City für sich entscheiden konnte.

Darüber hinaus wurden auch in den anderen Mannschaftsteilen Auszeichnungen für die besten Spieler oder die beste Spielerin vergeben. Zudem wurde auch der beste Spieler und die beste Spielerin der abgelaufenen Saison gewählt. Bester Spieler bei den Männern wurde Jorginho vom FC Chelsea, bei den Frauen

