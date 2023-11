BVB-Profi Özcan: „Wir bekommen zurecht Druck“

Salih Özcan (l) war nach der Niederlage in Stuttgart bedient.

Dortmund Borussia Dortmund kommt in der Bundesliga noch nicht richtig voran. Die Kritik an der Mannschaft ist groß. Für Salih Özcan zurecht.

Schon zehn Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Bayer Leverkusen, nicht mal mehr auf einem Champions-League-Platz. Die bisherige Bundesliga-Saison läuft nicht wirklich rund für Borussia Dortmund. Vor allem nach der Pleite beim VfB Stuttgart vor der Länderspiel-Pause prasselte Kritik auf die Mannschaft von Edin Terzic ein, nachdem sie ein extrem schwaches Spiel ablieferte.

Für den Mittelfeldspieler Salih Özcan ist es vollkommen nachvollziehbar, dass man vom BVBdeutlich mehr erwartet. „Wir bekommen zurecht Druck“, sagte der 25-Jährige im Podcast Copa TS. Dennoch will er auch das Positive nicht unter den Tisch fallen lassen. „Wir haben uns aber im Vergleich zur letzten Saison gesteigert, sind noch in allen drei Wettbewerben dabei“, so Özcan.

Özcan sieht BVB-Titelchance im DFB-Pokal

Damit das so bleibt, muss der BVB aber in den kommenden Wochen ein anderes Gesicht zeigen. Zwei Spiele sind in der Champions-League-Gruppenphase noch zu spielen, Niederlagen darf sich Borussia Dortmund für das Überwintern im Europapokal kaum erlauben. Und auch im DFB-Pokal ist der BVB Anfang Dezember noch einmal gefordert - beim VfB Stuttgart.

Gerade im DFB-Pokal scheint der BVB in dieser Saison die einzige realistische Titelchance zu haben. „Gerade im Pokal sind schon viele Mannschaften wie Bayern oder Leipzig raus“, sagt Özcan. „Das ist eine riesige Chance. Es sind auch nicht mehr viele Spiele“, so der Mittelfeldspieler.

