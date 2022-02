BVB-Profi Hummels nach Rangers-Aus: "Wir hatten sie im Sack"

Glasgow. Borussia Dortmund ist nach dem 2:2 bei den Glasgow Rangers aus der Europa League ausgeschieden. Mats Hummels äußerte sich enttäuscht.

Die nächste Titelchance ist verpufft - nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal beim FC St. Pauli hat sich Borussia Dortmund auch aus dem internationalen Wettbewerb verabschiedet. Das 2:2 bei den Glasgow Rangers am Donnerstagabend war zu wenig, um die 2:4-Schmach aus dem Hinspiel im heimischen Stadion wettzumachen. Somit schaffte es der BVB als einer der Topfavoriten nicht einmal ins Achtelfinale.

Zwei Tore von James Tavernier besiegelten das Aus der Dortmunder, die sich eigentlich vor der Pause auf einem guten Weg wähnten. Jude Bellingham (31.) und Donyell Malen (42.) hatten den BVB in dessen besten Phase 2:1 in Führung gebracht, es wäre vor der Pause auch noch ein weiterer Treffer möglich gewesen. "Wir hatten sie in der ersten Halbzeit im Sack. Mit dem 2:1 war Glasgow sehr gut bedient", sagte BVB-Profi Mats Hummels nach dem Spiel bei RTL.

Rose verteidigt den Fehler von Hummels

In der Pause stellten die Schotten auf Fünferkette um - und der BVB-Motor kam flott ins Stocken. Als Tavernier das 2:2 in der 57. Minute erzielte - unter gehöriger Mithilfe von Hummels, der über den Ball schlug - wurde es wieder laut im Ibrox Stadium. "Dann war das Stadion wieder da", ärgerte sich der 33-Jährige. Die Rangers-Akteure seien zuvor "unendlich nervös" gewesen, meinte Hummels. Dessen Trainer Marco Rose wollte aufgrund des Fehlers seines Innenverteidigers aber nicht den Stab über Hummels brechen: "Mats schlägt ja nicht mit Absicht über den Ball", quittierte Rose die Szene.

BVB-Trainer Rose: "Wir sind unseren Ansprüchen nicht gerecht geworden"

In einer Sache waren sich sowohl Hummels als auch Rose nach dem Spiel einig: Das enttäuschende Ausscheiden lag nicht am Auftritt in Glasgow, sondern am Hinspiel-Desaster in Dortmund. "Wir dürfen in dieser Runde nicht schon fliegen", fasste Hummels zusammen. Und Rose ergänzte mit Blick auf das generelle Pokal-Abschneiden der Dortmunder in dieser Saison: "Wir sind unseren Ansprüchen nicht gerecht geworden. Das bleibt natürlich in der Wahrnehmung hängen und nicht unsere Bundesliga-Saison - und das auch zurecht."

Die Dortmunder können sich nun voll und ganz auf die restlichen Partien in der Bundesliga konzentrieren - und die minimalen Restchancen angesichts von sechs Punkten Rückstand auf den FC Bayern München versuchen zu ergreifen.

