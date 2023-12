BVB-PK live: Das sagt Edin Terzic vor dem Leipzig-Spiel

Edin Terzic muss mit dem BVB wieder in die Spur finden.

Dortmund Nach dem enttäuschenden Auftritt im DFB-Pokal ist der BVB am Samstag gegen RB Leipzig in der Bundesliga gefragt. Die PK im Live-Ticker.

Das erste Saisonziel schon verpasst - und auch in der Bundesliga hinkt Borussia Dortmund weit hinterher gegenüber den aktuellen Top-Teams Bayer Leverkusen und FC Bayern München. Umso wichtiger ist für den BVB das Spiel gegen RB Leipzig am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

Nach den beiden schwachen Auftritten am vergangenen Sonntag in Leverkusen (1:1) und dem desolaten Aus im DFB-Pokal unter der Woche beim VfB Stuttgart muss sich Trainer Edin Terzic erklären. In beiden Partien wählte er einen defensiven Ansatz, seine Spieler machten sich das Leben zudem zusätzlich mit teils katastrophalen Leistungen schwer.

Am Freitagmittag steht Terzic auf der BVB-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leipzig auf der Pressekonferenz live Rede und Antwort. Wir tickern die PK ab 12.30 Uhr live.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport