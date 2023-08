BVB: Kobel fällt vorerst aus, Meunier schwerer verletzt

Chicago. Borussia Dortmund muss für kurze Zeit auf Torhüter Gregor Kobel verzichten. Verkaufskandidat Thomas Meunier droht dagegen länger auszufallen.

Die Verletztenliste von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird immer länger. Nach Nico Schlotterbeck, Julien Duranville und Thomas Meunier hat sich auch Gregor Kobel verletzt. Der Torwart hat sich im Testspiel am Sonntagabend in Las Vegas gegen Manchester United (3:2) eine „leichter Blessur“ am Muskel zugezogen und wird in dieser Woche nicht mehr trainieren können.

Schlimmer ist hingegen die Diagnose bei Meunier ausgefallen. Beim Belgier ist eine „schwere Muskelverletzung“ diagnostiziert worden, teilte der BVB am Dienstagnachmittag Ortszeit) in Chicago mit. Der 31-Jährige wird mehrere Wochen fehlen.

Eigentlich wollte der BVB Thomas Meunier verkaufen

Besonders bitter: Meunier ist Verkaufskandidat gewesen. Der BVB wollte versuchen, das Gehalt des gut verdienenden Nationalspielers einzusparen und mit den dadurch freigewordenen Kapazitäten den Kader umstrukturieren. Ende August endet die Transferperiode - und es ist nun noch unwahrscheinlicher, dass Dortmund einen Abnehmer findet.

Entwarnung gab es derweil bei Schlotterbeck. Der Verteidiger hatte sich während des Spiels gegen San Diego Loyal (6:0) in der vergangenen Woche das Knie verdreht und war aus den USA abgereist, um sich in Deutschland untersuchen zu lassen. „Die hochauflösenden Bilder gaben schließlich Entwarnung: Aufgrund einer leichten Blessur wird allerdings auch Schlotterbeck in dieser Woche nicht mehr trainieren“, so der BVB in einer Mitteilung.

Die USA-Tour der Dortmunder endet am Mittwochabend (Ortszeit) mit dem Test in Chicago gegen den FC Chelsea.

News und Infos zum BVB

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport