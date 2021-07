BVB-Boss Watzke setzt Politik wegen Fan-Rückkehr unter Druck

Die BVB-Bosse hoffen auf eine Zahl an Zuschauern in den Stadien.

Dortmund. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke fürchtet um die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Er hofft auf mehr Fans im Stadion.

Hinter Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke liegen ereignisreiche Tage. Der Wechsel von Jadon Sancho musste abgewickelt, Nachfolger Donyell Malen gelockt werden. Am Mittwoch befand der 62-Jährige schließlich, dass es nun Zeit sei, einen Ausblick auf die kommende Spielzeit zu geben. Und so marschierte Watzke am Mittag in den edlen Grünen Salon des Dortmunder Mannschaftshotels in Bad Ragaz. Im Trainingsanzug, denn dass der Verein in der Schweiz schuftet, erkennt man auch daran, dass der Geschäftsführer selbst BVB-Klamotten überzieht.