Bundesliga-Tippspiel: Hinrunden-Gewinner stehen fest

Esse. Auch in dieser Bundesliga-Saison liefern sich die besten Tipper des Ruhrgebiets wieder einen spannenden Kampf. Seien Sie dabei!

Auch in dieser Bundesliga-Saison lieferten sich die besten Tipper des Ruhrgebiets wieder einen spannenden Kampf bis zur sehr kurzen Winterpause um sich in der Hinrundenwertung einen der begehrten Preise zu sichern. Die Hinrundenpreisträger in der Übersicht (bei Punktgleichheit entschied das Los):

1. Preis: Preis: Massagesessel Prestige II von Welcon: Kirchmeier Günter (149 Punkte)

2. Preis: 500€-Gutschein von MEINFOTO: monika44 (148)

3.-4. Preis: Gasgrill von SKOTTI: Lucas1902 (145), frauholle (144)

5.-7. Preis: ESET Smart Security Premium-Paket: Zacke (144), Jochen Weninger (143), Hanseat (143)

10.-11. Preis: Grillpaket von Kümmerling: mamasv (143), borusse49 (142)

12.-17. Preis: Pflegeset mit Rucksack von sebamed: MaxxVFL (142), fritzchen04 (142), Wolf49 (141), saenger49 (141), Schauerte (141), chrisgla (141)

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an unseren Partner sebamed, der kurzfristig einen zusätzlichen Preis bereitgestellt hat. Alle Gewinner werden per Email benachrichtigt. Herzlichen Glückwunsch. Für alle anderen geht die Jagd nach den Gesamtpreisen (u.a. ein hochwertiger Grundig Fire-TV und weitere tolle Artikel für Haus, Garten und Freizeit) nun weiter, also vergessen Sie nicht Ihre Tipps für den nächsten Spieltag abzugeben. Auch wer bislang noch nicht dabei war kann jederzeit einsteigen und sich einen unserer attraktiven Spieltagspreise sichern. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall.