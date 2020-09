Bundesliga-Rückkehr von Ex-Schalker Sead Kolasinac soll bevorstehen

Essen. Sead Kolasinac steht wohl vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist sein Ziel Bayer Leverkusen.

Linksverteidiger Sead Kolasinac vom FC Arsenal steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Wie Sportbild und das Portal Transfermarkt berichten, steht der 27-Jährige vor einer Einigung mit Bayer Leverkusen.

Gesprächsbedarf soll es zwischen Arsenal und der Werkself allerdings noch bezüglich der Ablösesumme geben. Diese könnte schließlich bei rund zehn Millionen Euro liegen. Weiter heißt es im Bericht der Sportbild, dass Bayer gern noch einen Verteidiger abgeben würde, bevor der Kolasinac-Deal bekannt gegeben wird.

Schalke träumte ebenfalls von Kolasinac-Deal

Kolasinac spielte bereits zwischen 2012 und 2017 in der Bundesliga – für Schalke 04. Für die Königsblauen lief er in dieser Zeit insgesamt 123-mal in Pflichtspiele auf. Dabei gelangen ihm 4 Tore und 13 Vorlagen.

Auch Schalke 04 träumte in der Transferphase zwischenzeitlich von einem Transfer des Arsenal-Verteidigers. Finanziell war für die Königsblauen aber selbst ein Leih-Deal nicht zu stemmen, obwohl Kolasinac nach Informationen dieser Redaktion bereit war, für S04 zu großen Gehaltseinbußen bereit war.

Bei Arsenal ist Kolasinac in der laufenden Saison nicht mehr regelmäßig in der ersten Elf zu finden. In der Premier League stellte ihn Trainer Mikel Arteta lediglich einmal in der Startformation auf (beim 2:1-Sieg gegen West Ham United). Zweimal saß er 90 Minuten auf der Ersatzbank. (fs)