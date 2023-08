Bundesliga live: Gosens trifft gleich doppelt für Union

Essen. Darmstadt 98 gegen Union: Berlins Rekordeinkauf Gosens erzielt bei seinem Bundesliga-Debüt gleich ein Tor. Die 15.30-Uhr-Partien im Live-Ticker.

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln plant gegen den VfL Wolfsburg am zweiten Spieltag mit dem zuletzt angeschlagenen Davie Selke in der Startelf. „Er hat ganz normal trainiert, er steht zur Verfügung - und er ist der einzige Mittelstürmer, den ich habe“, sagte Baumgart am Donnerstag. Denn auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fallen die Angreifer Steffen Tigges und Mark Uth weiter aus. „Wir werden trotzdem aus dem Vollen schöpfen können“, sagte Baumgart und kündigte harte Kader-Entscheidungen an.

Auf der guten Leistung zum Saisonstart bei Borussia Dortmund (0:1) will sich Baumgart definitiv nicht ausruhen. „Jetzt haben wir uns genug Honig ums Maul geschmiert. Letztlich haben wir das Spiel verloren“, betonte er.

Bei den Wolfsburgern ist vor dem Spiel in Köln eine Debatte um den Status von Kapitän und Rekordspieler Maximilian Arnold entbrannt. Der dreimalige Nationalspieler saß beim DFB-Pokal-Spiel gegen TuS Makkabi Berlin (6:0) nur auf der Bank und verpasste danach den Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Heidenheim (2:0) wegen einer Grippe. Seine Bedeutung als unumstrittener und gesetzter Stammspieler im defensiven Mittelfeld hat der 29-jährige Arnold offenbar verloren. „Jeder weiß, wie wichtig er ist. Aber jeder einzelne muss Leistung bringen. Und die Leistung ist entscheidend, um am Wochenende auf dem Platz zu stehen“, sagte Wolfsburgs Trainer Niko Kovac aber vor dem Köln-Spiel.

