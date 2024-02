Bronze für die Biathlon-Staffel: Die Vier aus der Hütte

Nove Mesto Bei den Weltmeisterschaften im tschechischen Nove Mesto jubeln die deutschen Frauen. Ihre Teamkollegen werden undankbarer Vierter.

Ein paar Momente, nachdem die Jubelschreie über die Bronzemedaille verklungen und die Siegerehrungen in der pulsierenden Vysocina-Arena absolviert waren, gingen die Gedanken von Vanessa Voigt zurück. Zurück in den November, in die Saisonvorbereitung, in das Trainingslager im norwegischen Sjusjöen: „Da waren wir vier Mädels zusammen auf der Hütte“, erzählt sie und zeigt auf Janina Hettich-Walz, Selina Grotian und Sophia Schneider. „Vor dem Rennen haben wir deshalb gescherzt: Hätte uns einer damals beim Töpfern gesagt, dass wir die WM-Staffel laufen dürfen, hätten wir ihn für Gaga erklärt.“ Es jetzt gemeinsam auf das Podest geschafft zu haben, sei „für jede von uns sehr berührend“ gewesen.

In dem 4x6-km-Wettbewerb vor 28.600 stimmgewaltigen Zuschauern sah es zunächst lange danach aus, als würde die deutsche Mannschaft wie in den gemischten Staffeln leer ausgehen. Wie so oft während dieser Biathlon-Weltmeisterschaften im „toten Kunstschnee“ (TV-Expertin Laura Dahlmeier) schien das Skimaterial dauerhaft nicht konkurrenzfähig zu sein. Trotz größter Kraftanstrengung in der Loipe konnte keine der deutschen Frauen mit der Spitze mithalten.

Schlussläuferin Sophia Schneider: Aus dem Bus aufs Podest

„Wir haben es am Schießstand entschieden“, fasste es Schlussläuferin Schneider treffend zusammen. Neun Nachladepatronen bedeuteten das zweitbeste Schießergebnis hinter den sechstplatzierten Polinnen (drei). Topfavorit Frankreich (elf Nachlader) konnte es sich dank seiner läuferischen Dominanz sogar erlauben, zwei Extrarunden zu drehen. Im Ziel hatte die in Nove Mesto nun mit viermal Gold dekorierte Julia Simon nach 1:15.00,8 Stunden komfortable 38,3 Sekunden Vorsprung auf Schweden (eine Strafrunde/zwölf Nachlader).

Den bis zur letzten Schießprüfung umkämpften dritten Rang sicherte sich Deutschland dank Schneiders Nervenstärke (1:14,2 Minuten zurück). Ihr gelang es, trotz aufkommender Böen mit drei zusätzlichen Patronen die Strafrunde zu vermeiden und distanzierte die überraschend starken Estinnen. Deren vierter Rang stellte die größte Überraschung eines abwechslungsreichen Rennens dar. „Ich wollte die Medaille unbedingt“, beschrieb die deutsche Schlussfrau das Finale. „Ich habe schon sehr gewackelt, konnte die Schüsse aber reinretten.“

Eine Leistung, die gar nicht hoch genug zu bewerten ist. Für Schneider lief es in den mährischen Hügeln alles andere als wunschgemäß. Nach den Plätzen 28 und 37 in Sprint und Verfolgung haderte sie mit sich und ihrer Form. Unzählige Tränen flossen, und praktisch war die WM für sie schon vorbei. Weder im Einzel fand die Bayerin Berücksichtigung, noch in den Staffeln war sie vorgesehen. Bis sich am Samstagvormittag Franziska Preuß mit Halsschmerzen abmeldete.

Rund drei Stunden vor dem Start erst vom Einsatz erfahren

Erst drei Stunden vor dem Start erfuhr die Ersatzfrau von ihrer Einwechslung. „Eigentlich wollte sich meine Sachen packen und heimfahren. Dass ich jetzt hier mit einer Medaille stehe und nicht im Bus nach Hause sitze, fühlt sich wahnsinnig an. Ich kann es noch gar nicht realisieren“, meinte Schneider und schüttelte immer wieder ungläubig den Kopf.

„Sie wird wohl noch eine Weile brauchen, um das zu begreifen“, prognostizierte Felix Bitterling. Doch auch dem Biathlon-Sportdirektor des Deutschen Ski-Verbandes war anzusehen, wie glücklich ihn dieser Erfolg macht: „Ich bin in dem Rennen dreimal gestorben und dreimal wiedergeboren worden. Es war brutal spannend. Aber die Mädels haben gekämpft, auch wenn es zwischendurch mal nicht gut ausgesehen hatte. Das ist eine Medaille, die uns unglaublich guttut.“

Johannes Kühn muss im Männer-Rennen in die Strafrunde

Im Sog der Teamkolleginnen wollten die Männer anschließend nachziehen, mussten sich allerdings über 4x7,5 km mit dem vierten Rang begnügen. Den Titel holte überraschend Schweden nach 1:16.22,6 Stunden. Das Team profitierte von einem Aussetzer des norwegischen Schlussläufers Vetle Sjaastad Christiansen. Trotz dreier Nachladepatronen ließ er im letzten Anschlag drei Scheiben stehen und verspielte damit den haushohen Vorsprung. Am Ende rettete er zwar noch Silber (11,8 Sekunden zurück) vor Frankreich (12,8); getröstet haben dürfte ihn das jedoch nicht. Auch das deutsche Quartett mit Justus Strelow, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Benedikt Doll (51,6 Sekunden/acht Nachlader/eine Strafrunde für Kühn) musste die Enttäuschung verdauen. Bei allen Vieren baute der Ski im Laufe ihres Einsatzes deutlich ab.

Massenstarts am Sonntag bilden den WM-Schlusspunkt

An diesem Sonntag stehen noch die abschließenden Massenstarts auf dem Programm (14.15 Uhr Frauen, 16.30 Uhr Männer). Ob Preuß dabei sein wird, soll erst am Vormittag entschieden werden. Teamkollegin Voigt blickte vor ihrem siebten WM-Einsatz schon einmal voraus: „Körner sind noch ein paar da; Nerven aber keine mehr.“

