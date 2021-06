Titelverteidiger Timo Boll steht bei der EM in Warschau im Finale.

Titelkämpfe in Warschau Boll und Ovtcharov bestreiten Finale bei Tischtennis-EM

Warschau. Rekord-Europameister Timo Boll und der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov haben das Finale bei der Tischtennis-Europameisterschaft erreicht.

Der 40 Jahre alte Boll von Triple-Sieger Borussia Düsseldorf setzte sich in 4:2 Sätzen gegen den topgesetzten Schweden Mattias Falck von Werder Bremen durch. Falck hatte bei der Einzel-Weltmeisterschaft 2019 das Endspiel erreicht, Boll ist bei der EM Titelverteidiger.

Im zweiten Halbfinale lag Ovtcharov gegen den Portugiesen Marcos Freitas zwischenzeitlich 1:2 zurück, gewann am Ende aber ebenfalls in 4:2 Sätzen. Der 32-Jährige vom russischen Club Fakel Orenburg gewann den EM-Titel bereits 2013 und 2015. Boll holte siebenmal EM-Gold im Einzel.

Auch bei den Frauen bestreiten zwei Deutsche das Endspiel an diesem Sonntag. Sowohl Shan Xiaona als auch Petrissa Solja setzten sich am Vormittag in ihren Halbfinalspielen durch und machen den Titel nun unter sich aus.

