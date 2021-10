Beachvolleyballer Thole hört auf

Hamburg. Julius Thole beendet mit nur 24 Jahren seine Karriere im Beachvolleyball.

"Aufgrund meines noch jungen Alters mag dieser Entschluss für viele von Euch überraschend kommen", schrieb er am Montag in den Sozialen Netzwerken. Körperliche Probleme seien nicht der Grund für seine Entscheidung gewesen, zum Jahresende aufzuhören. "Vielmehr möchte ich einen neuen Schwerpunkt in meinem Leben setzen", schrieb Thole weiter. Er spüre nicht mehr die volle Hingabe und wolle sein Jurastudium vertiefen.

"Was für grandiose Erfolge und was für ein toller Typ, wir werden dich im Sand vermissen!", twitterte der Deutsche Volleyball-Verband. Tholes größter Erfolg war die Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften 2019 mit Clemens Wickler daheim am Hamburger Rothenbaum.

