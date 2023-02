Topfavorit USA für WM qualifiziert

Montevideo Topfavorit USA hat sich erwartungsgemäß für die Basketball-Weltmeisterschaft qualifiziert.

Topfavorit USA hat sich erwartungsgemäß für die Basketball-Weltmeisterschaft qualifiziert.

Mit einem 88:77 (29:41)-Sieg in Uruguay setzte sich der Olympiasieger von Tokio in der Qualifikation durch und löste damit das Ticket für das Turnier, das von 25. August bis 10. September in Japan, Indonesien und auf den Philippinen ausgetragen wird. Weil gleichzeitig die Profiliga NBA läuft, bestreiten die Amerikaner die Vorausscheidung normalerweise mit B-Mannschaften. Der Erfolg in Montevideo war der neunte Sieg im elften Quali-Spiel.

Da die drei Gastgeber sich je eine Nation für die Vorrunde aussuchen konnten, steht bereits fest, dass die USA ihre ersten WM-Spiele auf den Philippinen austragen werden. Japan wählte Slowenien um NBA-Starspieler Luka Doncic, Indonesien entschied sich für Kanada. Wo das ebenfalls bereits qualifizierte deutsche Team von Bundestrainer Gordon Herbert antritt, ist noch offen. Die Auslosung steigt am 29. April in der philippinischen Hauptstadt Manila. Die USA haben nach dem Viertelfinal-Aus 2019 etwas gutzumachen. Titelverteidiger ist Spanien.