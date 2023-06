Theis vor Basketball-WM: Direkte Olympia-Quali im Visier

Frankfurt/Main Basketball-Profi Daniel Theis sieht das deutsche Nationalteam bei den NBA-Profis höher im Kurs denn je.

Basketball-Profi Daniel Theis sieht das deutsche Nationalteam bei den NBA-Profis höher im Kurs denn je.

„Keiner des EM-Teams hat Zweifel gehabt, ob er nochmal spielt. Auch Maxi Kleber hat mega Bock zu spielen. Für mich ist es ein Ziel, Olympia zu spielen. Ich hoffe, dass wir eine sehr erfolgreiche WM spielen und dass wir gar nicht zum Olympia-Qualiturnier müssen“, sagte Theis im Korbjäger NBA-Podcast. Bei der WM in Asien (25. August bis 10. September) gelten die Deutschen als Mitfavorit. Für ein direktes Ticket für Olympia 2024 in Paris müsste man eines der beiden besten europäischen Teams werden.

In der Vorrundengruppe in Okinawa geht es gegen Gastgeber Japan, Australien und Finnland. „Letztes Jahr hat uns die schwere Gruppe geholfen, dass wir nicht langsam ins Turnier kommen können. Wir müssen direkt da sein“, sagte Theis. Die Gruppe gilt als eher anspruchsvoll. Alle zwölf EM-Bronzegewinner sind im vorläufigen Aufgebot dabei, dazu könnten weitere NBA-Akteure wie Kleber und Moritz Wagner stoßen.

Das Teamgefühl sei nach dem Trainerwechsel 2021 weiter gewachsen. „Da geht viel Credit an Gordon Herbert. Jeder hat das Team an erste Stelle gestellt. Der Teamerfolg steht ganz oben. Wir waren happy für jeden anderen“, sagte der 31-Jährige. Vor der WM bestreitet das deutsche Team Testspiele in Bonn und Berlin, den Supercup in Hamburg sowie ein Show-Turnier in Abu Dhabi, bei dem es gegen die WM-Favoriten USA und Griechenland geht.