Basketball Telekom Baskets starten erfolgreich in Intercontinental-Cup

Singapur Guter Start für Bonns Basketballer! Beim Intercontinental-Cup in Singapur wird der Vizemeister aber auch überhaupt nicht gefordert.

Die Telekom Baskets Bonn sind mit einem klaren Sieg in den Fiba Intercontinental-Cup gestartet.

Der Champions-League-Gewinner setzte sich in Singapur gegen das Team von Al Manama aus dem Königreich Bahrain mit 105:50 (50:22) durch. Dabei wurde die Mannschaft des neuen Trainers Roel Moors zu keiner Zeit ernsthaft gefordert. Bester Werfer beim deutschen Vizemeister war Neuzugang Sam Griesel mit 28 Punkten.

An dem Wettbewerb nehmen die Champions der Kontinentalverbände teil. Im zweiten Spiel treffen die Bonner am Samstag (13.00 Uhr/Magentasport) auf den chinesischen Club Zhejiang Golden Bulls. Die Finalspiele finden am Sonntag statt.