Schwedischer Ex-NBA-Profi Jerebko bereut Wechsel nach Moskau

Stockholm Der frühere schwedische NBA-Profi Jonas Jerebko bereut seinen Wechsel zu ZSKA Moskau kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine.

„Was ich dem schwedischen Volk sagen möchte, ist, dass ich um Entschuldigung bitte. Ich habe eine völlig falsche Entscheidung getroffen“, sagte der 36 Jahre alte Basketballer in einem Interview der schwedischen Nachrichtenagentur TT. Er habe nur an Basketball gedacht und daran, in Form zu kommen, um vielleicht zurück in die NBA zu gelangen, aber überhaupt nicht an den politischen Aspekt seines Entschlusses.

Jerebko gilt als bester Basketballer, den Schweden je hervorgebracht hat. Der Power Forward hat in seiner Karriere mehrere Jahre lang bei verschiedenen Clubs in der nordamerikanischen Profiliga NBA gespielt, zuletzt bei den Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry.

Nachdem er zuvor über ein Jahr lang vereinslos gewesen war, hatte der russische Spitzenclub ZSKA Moskau ihn Ende März 2022 als Neuzugang präsentiert - knapp einen Monat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Daraufhin war Jerebko vom schwedischen Basketballverband SBBF bis auf Weiteres aus der Nationalmannschaft seines Landes ausgeschlossen worden. Seit dem Auslaufen seines Vertrages in Moskau im Juni 2022 ist er nach TT-Angaben wieder vereinslos.