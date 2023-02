Osetkowski fällt für WM-Qualifikation aus

Dylan Osetkowski, hier im Trikot von ratiopharm Ulm, wird dem DBB in der WM-Qualifikation fehlen.

Frankfurt am Main Dylan Osetkowski wird der deutschen Basketball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Schweden und Finnland fehlen. Der 26-Jährige fällt durch Rückenprobleme aus, wie der Deutsche Basketball Bund mitteilte. Eine Nachnominierung eines anderen Spielers sei nicht vorgesehen.

Die Partie gegen Schweden am Freitag (19.30 Uhr/Magenta) in Frankfurt/Main sollte das Nationalmannschaft-Debüt des früheren Centers der BG Göttingen und von ratiopharm Ulm sein. Er hatte am vergangenen Wochenende mit seinem Verein Unicaja Malaga den spanischen Pokal gewonnen.

Das deutsche Team hat vor Abschluss der WM-Qualifikation bereits den Sprung zum Turnier vom 25. August bis 10. September in Japan, Indonesien und den Philippinen geschafft.