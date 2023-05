Münchens Nationalspieler Obst nicht schwer verletzt

München Die Basketballer des FC Bayern können im dritten Playoff-Spiel bei der BG Göttingen womöglich doch auf Nationalspieler Andreas Obst setzen. Das teilten die Münchner mit. Der 26 Jahre alte Guard war beim 87:85 am Donnerstagabend auf dem Parkett weggerutscht. Dabei hatte er sich das Knie stark überdehnt, allerdings keine gravierenden Verletzungen zugezogen, wie die Bayern mitteilten.

Obst pausierte zwar am Freitag, wird aber am Samstag die Reise nach Göttingen mitmachen. Ob er dort im dritten Spiel am Sonntag (15.00 Uhr/MagentaSport) eingesetzt werden kann, ist noch offen, wie die Bayern mitteilten.

Im dritten Viertelfinal-Spiel könnten die Münchner den Einzug in die nächste Runde schon perfekt machen. In der Best-of-five-Serie führt das Team von Trainer Andrea Trinchieri 2:0. Eine mögliche vierte Partie würde am Dienstag in Göttingen stattfinden, ein mögliches Entscheidungsduell wieder in München am Donnerstag.