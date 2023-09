Live! Basketball-WM: Gelingt Deutschland gegen USA ein Coup?

Manila. Das deutsche Team ist heute im WM-Halbfinale gegen die USA Außenseiter. Gelingt dennoch die große Überraschung? Das Spiel im Live-Ticker.

Die deutschen Basketballer spielen gegen Olympiasieger USA um den erstmaligen Einzug ins WM-Finale. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert ist an diesem Freitag (14.40 Uhr MESZ/MagentaSport) in Manila trotz einer makellosen WM-Bilanz Außenseiter. Gelingt gegen den Gold-Favoriten ein Sieg, wäre die zweite WM-Medaille nach Bronze 2002 sicher.

„Die sind die Favoriten. Die haben den Druck“, sagte Dennis Schröder vor dem wichtigsten Spiel im deutschen Basketball seit 21 Jahren: „Wir haben das erreicht, was wir machen wollten. Im Endeffekt können wir ohne Druck spielen. Aber natürlich haben wir auch eine Chance, das Spiel zu gewinnen.“ Vor knapp drei Wochen hatten Schröder und Co. beim 91:99 in einem Testspiel in Abu Dhabi mit dem US-Team mitgehalten.

Im ersten Halbfinale am Freitag hatte sich Serbien gegen den Favoriten Kanada mit 95:86 (52:39) durchgesetzt. Nun wird der Endspiel-Gegner gesucht. Das Finale findet am Sonntag (14.40 Uhr) ebenfalls in der Mall of Asia Arena von Manila statt. (dpa)

