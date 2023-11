LeBron James ist in seiner 21. NBA-Saison.

NBA-Superstar LeBron James eröffnet eigenes Museum in Heimatstadt

Akron Die Karriere von LeBron James ist museumsreif. Im 21. NBA-Jahr verkündet der Superstar genau das: Einen Ort in seiner Heimatstadt, mit Erinnerungen an alle wichtigen Stationen - und die alte Wohnung.

NBA-Superstar LeBron James (39) hat die Eröffnung eines eigenen Museums über seine Karriere angekündigt. Ab dem 25. November wird „Home Court“ in seiner Heimatstadt Akron im US-Bundesstaat Ohio für Fans zugänglich sein. Darin zu sehen ist neben zahlreichen Gegenständen aus seiner Karriere auch eine Nachbildung der Wohnung, in der er mit seiner Mutter Gloria gelebt hat.

„Es war immer mein Traum, Akron bekannt zu machen. Jetzt einen Ort in meiner Heimatstadt zu haben, der mir erlaubt meinen Weg mit den Fans aus aller Welt zu teilen, bedeutet mir viel“, sagte James am Donnerstag. Das Museum ist auf dem Gelände von House Three Thirty, einer von James finanzierten Gemeindeeinrichtung.

James ist in seiner 21. NBA-Saison und seit dem vergangenen Jahr der erfolgreichste Scorer in der Geschichte der Liga. Er gewann die Meisterschaft vier Mal und spielte vor seinem derzeitigen Team, den Los Angeles Lakers, auch für die Cleveland Cavaliers und die Miami Heat. In seiner Heimatstadt betreibt er eine Schule und engagiert sich stark für Kinder und Jugendliche.