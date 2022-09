Herbert: Franz Wagner kann Nowitzkis Status erreichen

Berlin. Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert prophezeit seinem Nationalspieler Franz Wagner eine herausragende Zukunft: «Als Spieler ist er besser, als ich dachte. Er kann den Status von Dirk Nowitzki erreichen.»

«Er hat sogar schon einen Killer-Instinkt, den Dirk in diesem Alter wohl noch nicht hatte», sagte der 63 Jahre alte Herbert der «Bild am Sonntag». Die deutschen Basketballer stehen nach der Halbfinal-Niederlage gegen Spanien bei der Heim-EM in Berlin im Spiel um Platz drei, das gegen Außenseiter Polen stattfindet.

Wagner ist erst 21 Jahre jung und spielt in der nordamerikanischen Profiliga NBA für die Orlando Magic. In seiner ersten Saison in den USA zeigte er bessere Leistungen als Nowitzki in dessen Debütjahr bei den Dallas Mavericks. Herbert nennt Wagner, dessen älterer Bruder Moritz auch bei den Magic spielt, «einen bescheidenen Jungen mit sehr guten Werten, die ihm seine Eltern mitgegeben haben».

© dpa-infocom, dpa:220918-99-804478/2 (dpa)