Französisches Supertalent bei Olympia dabei

Paris Victor Wembanyama ist bereit. Erst die Premierensaison in der NBA, dann Olympia im eigenen Land. Die Basketball-Erwartungen an den 19-Jährigen sind gigantisch.

Frankreichs Basketball-Supertalent Victor Wembanyama hat einen Start bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zugesichert.

„Bei Olympia groß aufzuspielen, wäre eine großartige Geschichte. Ich werde da sein bei den Olympischen Spielen und es gibt kein anderes Ziel als Gold“, sagte Wembanyama französischen Medien. Der 19-Jährige steht unmittelbar vor seinem Debüt in der nordamerikanischen Profiliga NBA, nachdem er in diesem Sommer im Draft an Position eins von den San Antonio Spurs gezogen wurde.

Auf einen Start bei der WM in Asien verzichtete Wembanyama deshalb. „Die WM verlief sehr enttäuschend. Aber ich habe das nicht zu beurteilen, weil ich nicht da war“, sagte der 2,19 Meter große Center, der in der NBA als größtes Versprechen seit LeBron James gilt. Die Franzosen wurden als Titelkandidat gehandelt und schieden bereits in der Vorrunde aus. Bei Olympia wird die Vorrunde zunächst in Lille ausgetragen, Frankreich gilt mit Wembanyama als klarer Medaillenanwärter.

Die USA dürften nach Platz vier bei der WM und einer Halbfinal-Schlappe gegen den ebenfalls qualifizierten Weltmeister Deutschland ein Star-Team nach Frankreich bringen. Berichten zufolge erwägen neben Superstar James auch Profis wie Stephen Curry und Kevin Durant eine Teilnahme. Das deutsche Team um Kapitän Dennis Schröder dürfte bei dem Turnier (27. Juli bis 11. August) auf den Kern der Weltmeister-Mannschaft setzen.