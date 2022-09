Evergreen im Finale: Frankreich fordert den Weltmeister

Berlin. Nach dem Sieg über Gastgeber Deutschland hatte Spaniens Basketball-Matchwinner Lorenzo Brown noch ein bisschen was zu tun.

Als er am späten Freitagabend auf Finalgegner Frankreich und die Rivalität angesprochen wurde, sagte der Aufbauspieler: «Ich weiß noch nicht allzu viel darüber. Ich werde recherchieren, wenn ich im Hotel bin. Ein Spiel ist noch übrig, wir sind bereit zu spielen.» Am Sonntagabend (20.30 Uhr/Magentasport) kommt es in Berlin zum Finale der beiden europäischen Basketball-Schwergewichte.

Allerdings sind die großen Stars des vergangenen Jahrzehnts um Tony Parker, Pau Gasol und Marc Gasol nicht mehr dabei. Dafür sind die beiden Trainer Sergio Scariolo und Vincent Collet seit vielen Jahren im Amt und gelten als Rivalen. «Das wird Spaß. Ich respektiere Coach Collet sehr», sagte Scariolo nach dem 96:91-Halbfinalsieg der Weltmeister über Gastgeber Deutschland. Die Franzosen um NBA-Center Rudy Gobert, der als heißer Kandidat für die Trophäe des wertvollsten Spieler des Turniers gilt, gehen als leichter Favorit in das Endspiel.

