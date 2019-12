Washington. Nach drei Niederlagen in Folge haben Moritz Wagner und Isaac Bonga in der nordamerikanischen Profiliga NBA ein Erfolgserlebnis gefeiert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Endlich wieder: Wagner und Bonga siegen mit Washington

Die Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner und Isaac Bonga haben mit den Washington Wizards in der nordamerikanischen Profiliga NBA wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie feierte das Team um das deutsche Duo einen 119:113-Sieg gegen die Philadelphia 76ers. Wagner kam dabei auf fünf Punkte und elf Rebounds, Bonga steuerte zwei Zähler zum siebten Saisonsieg der Wizards bei.

„Mit der Mentalität sind wir in die Saison gegangen, das ist unser Ansatz“, sagte Wagner nach dem Spiel, das er gemeinsam mit Bonga in der ersten Fünf begonnen hatte: „Wenn wir alle voll fokussiert sind und den Einsatz bringen, sind wir ein gutes Basketball-Team.“

Währenddessen verloren die New York Knicks mit 92:129 gegen die Denver Nuggets. 44 Punkte Unterschied wie am Montag gegen die Bucks waren es zwar nicht, trotzdem kassierte New York zum zweiten Mal binnen weniger Tage eine massive Abreibung in eigener Halle. Insgesamt war die Schlappe gegen Denver sogar bereits die achte Niederlage in Serie und die Knicks waren dabei so unterlegen, dass Head Coach David Fizdale die Leistung als "ekelerregend" bezeichnete. (sid)