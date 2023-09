Doncic lobt Deutschland - Schröder „außergewöhnlich“

Okinawa Luka Doncic gegen Deutschland: Das wird bei großen Turnieren allmählich zum Standard-Duell. Bei der aktuellen WM treten beide Teams mit einer perfekten Bilanz an.

Basketball-Superstar Luka Doncic hat der deutschen Nationalmannschaft vor dem direkten WM-Duell in Japan großen Respekt gezollt.

„Sie sind eine großartige Mannschaft. Sie haben alle vier Spiele gewonnen und verfügen über ein gutes Team, wie jedes Jahr. Der Kopf des Teams ist Dennis Schröder, er ist ein außergewöhnlicher Spieler“, sagte Doncic am Freitag unmittelbar nach dem 91:80 seiner Slowenen gegen Australien.

Damit steht schon vor dem Duell am Sonntag (13.10 Uhr/Magentasport) fest, dass sowohl Deutschland als auch Slowenien für das Viertelfinale in Manila qualifiziert sind.

Einzug ins Viertelfinale keine Selbstverständlichkeit

„Wir genießen jetzt unseren Sieg, schlafen und ab Samstag geht es für uns um Deutschland“, kündigte der Starspieler der Dallas Mavericks in Okinawa an. Das Aufeinandertreffen der beiden Nationen häuft sich in den vergangenen Jahren.

Bei Olympia 2021 waren die Slowenen beim 94:70 im Viertelfinale noch klar überlegen. In der EM-Vorrunde 2022 in Deutschland war es beim 88:80 schon knapper. Wenige Tage vor der EM hatte Deutschland mit 90:71 gegen Doncic und Co. in der WM-Qualifikation gewonnen.

Den ersten Teilerfolg haben beide Nationen bei dieser WM bereits verbucht. Der Einzug ins Viertelfinale war angesichts der harten Gruppe, in der der Olympia-Dritte Australien vorzeitig ausschied, keine Selbstverständlichkeit. „Wir mussten gewinnen, egal wie. Ich bin richtig stolz, wie wir zusammengehalten haben“, sagte der 24 Jahre alte Doncic. Die Australier hatten den Aufbauspieler hart attackiert und immer wieder gedoppelt.