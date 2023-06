Deutsche Basketballerinnen in EM-Vorbereitung weiter sieglos

Tel Aviv Die deutschen Basketballerinnen warten in der EM-Vorbereitung weiter auf den ersten Sieg. Nach zwei Niederlagen beim Vier-Nationen-Turnier in der Türkei vor einer Woche musste sich das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis in Tel Aviv auch Gastgeber Israel mit 69:73 (40:38) geschlagen geben. Dabei zeigte sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes aber verbessert und hielt die Partie bis zum Schluss offen.

Beste deutsche Werferin war Spanien-Legionärin Leonie Fiebich mit 21 Punkten. „Wir hatten heute viel mehr Strecken mit gutem Spiel als in den bisherigen Spielen“, sagte die Bundestrainerin. „Es war ein sehr umkämpftes Spiel. Das ist gut für uns, solche knappen Spiele braucht diese Mannschaft jetzt.“

Bereits an diesem Montag hat die deutsche Mannschaft die Chance zur schnellen Revanche. Um 18.00 Uhr treffen beide Teams erneut aufeinander. Die Europameisterschaft in Slowenien beginnt dann am 15. Juni. Deutschland trifft in der Vorrunde auf Frankreich, Slowenien und Großbritannien. Die deutschen Damen sind erstmals seit zwölf Jahren wieder bei einer EM dabei.