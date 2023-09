Das DBB-Team steht in der Weltrangliste nun auf Platz drei.

Basketball DBB-Team in Weltrangliste so gut wie noch nie

Manila Nach dem sensationellen WM-Titel stehen Deutschlands Basketballer auch in der Weltrangliste so gut da wie noch nie zuvor.

In dem Ranking des Weltverbandes Fiba liegt das Team von Bundestrainer Gordon Herbert auf Rang drei und machte damit acht Plätze gut. Vor der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes liegen nur noch die USA, die bei der WM nur Platz vier belegt hatte, und Spanien. Deutschland gehört in der Rangliste damit erstmals zu den Top drei.

Das Team um Kapitän Dennis Schröder war bei der Weltmeisterschaft in Asien in allen acht Spielen ungeschlagen geblieben. Im Finale hatte sich Deutschland am vergangenen Sonntag mit 83:77 gegen Serbien durchgesetzt.