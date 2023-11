BBL Chemnitz springt in der Basketball-Bundesliga an die Spitze

Chemnitz Die Basketballer der Niners Chemnitz haben die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore bezwangen auf heimischem Parkett die Rostock Seawolves mit 85:75 (42:34) und feierten damit wettbewerbsübergreifend den 13. Erfolg in Serie. Die erste und bisher einzige Saisonniederlage mussten die Sachsen am ersten Bundesligaspieltag am 27. September beim 85:90 beim amtierenden Meister Ratiopharm Ulm hinnehmen.

Der überragende DeAndre Lansdowne hatte mit seinen 28 Zählern maßgeblichen Anteil am siebten Saisonerfolg der Chemnitzer in der Bundesliga. Außerdem punkteten Kevin Yebo (18), Tylor Ongwae (13) und Jeff Garrett (12) zweistellig. Für Rostock trafen Derrick Alston (26), Robin Amaize (13), Wes Clark (12) und Eric Lockett (10) am besten.

Die Gastgeber stellten bereits im zweiten Viertel die Weichen auf Sieg. Von 27:25 (16.) zogen die Chemnitzer durch einen 15:0-Lauf auf 42:25 (19. Minute) davon. Näher als auf fünf Punkte konnten die Rostocker den Rückstand (37:42, 21.) nicht verkürzen, weil sie unter dem Korb unterlegen waren.

Die Chemnitzer holten in erster Linie dank Yebo (14) und Garrett (12) insgesamt 47 Rebounds, davon 15 im Angriff. Die Gäste konnten sich nur 39 vom Brett abspringende Bälle sichern.